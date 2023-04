Nhiều tập đoàn gia đình nổi tiếng

Rất nhiều tập đoàn gia đình Việt đã trở thành đế chế trong các lĩnh vực họ hoạt động.

Gia đình bà Nguyễn Thị Điền - Công ty TNHH may thêu giày An Phước. Đây là doanh nghiệp dệt may lớn tại Việt Nam với trên 7.000 nhân viên và 11 nhà máy khắp cả nước, với hệ thống cửa hàng An Phước - Pierre Cardin (165 cửa hàng) và hơn 60 cửa hàng thương hiệu Bonjour - Anamai (đồ nội y, thể thao và phụ kiện thời trang nữ).

Gia đình bà Nguyễn Thị Nga với Tập đoàn BRG, SeaBank, Intimex. BRG đang điều hành những sân golf lớn như Kings’s Island Golf Resort, Legend Hill Golf Resort. Các công ty thuộc sở hữu gia đình bà Nga cũng đầu tư vào chuỗi khách sạn thương hiệu Hilton là Hilton Hanoi Opera và Hilton Hanoi Inn….

Bên cạnh đó là các gia đình như: Đoàn Quốc Việt (BIM Group), Lê Văn Quang (Thủy sản Minh Phú), Trần Kim Thành-Trần Lệ Nguyên (Kido), Vưu Khải Thành (Biti’s), Trần Quí Thanh (Tân Hiệp Phát), Lê Văn Kiểm (Golf Long Thành), Nguyễn Hoàng Tuấn (Sơn Kim), Lý Ngọc Minh (sứ Minh Long), Trần Thanh Hải-Trần Thị Lệ (Nutifood), Nguyễn Trí Tân (Kymdan), Nguyễn Thị Mai (Tân Á Đại Thành).