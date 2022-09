Chủ tịch nước chia buồn gia đình nạn nhân vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Công an tỉnh Bình Dương bước đầu xác định đám cháy bùng lên từ tầng 2 quán karaoke An Phú rồi lan nhanh ra toàn bộ quán, khiến nhiều người không kịp chạy thoát. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy có thể do chập điện.