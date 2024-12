Sắp đánh giá tổng thể thị trường an toàn thông tin Việt Nam

Ngày 12/12, dưới sự bảo trợ của Bộ TT&TT, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam - VNISA phối hợp cùng Cục An toàn thông tin tổ chức lễ công bố và trao tặng danh hiệu ‘Chìa khóa vàng’ 2024.

Theo Chủ tịch VNISA Nguyễn Thành Hưng, 'Chìa khóa vàng' - chương trình sản phẩm, dịch vụ và doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam xuất sắc dự kiến tiếp tục được Hiệp hội chủ trì tổ chức định kỳ 2 năm/ lần. Ảnh: M.Sơn

Chủ tịch VNISA Nguyễn Thành Hưng cho biết, qua 8 năm, chương trình bình chọn ‘Chìa khóa vàng’ đã góp phần thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, nâng cao chất lượng và tính ứng dụng của các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin của các doanh nghiệp Việt Nam.

Kết quả chương trình bình chọn cũng giúp cơ quan quản lý nhà nước đánh giá chính xác hơn về thị trường sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin và đưa ra những chính sách phù hợp để khuyến khích, hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam.

“Các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin Make in Vietnam cũng đang góp phần tham gia bảo đảm an toàn thông tin cho hạ tầng số quốc gia”, ông Nguyễn Thành Hưng nhận xét.

Quyền Cục trưởng Cục An toàn thông tin Trần Quang Hưng cho biết một định hướng lớn thời gian tới là thúc đẩy phát triển, mở rộng thị trường sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin Việt Nam. Ảnh: M.Sơn

Ghi nhận nỗ lực của VNISA trong việc phát triển hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng Việt Nam, quyền Cục trưởng Cục An toàn thông tin Trần Quang Hưng mong muốn Hiệp hội sẽ đồng hành trong thực hiện một trong những định hướng lớn thời gian tới của lĩnh vực an toàn thông tin mạng.

Đó là, thúc đẩy phát triển, mở rộng thị trường sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin; và giám sát, định hướng để bảo đảm thị trường phát triển lành mạnh và bền vững.

Một việc cụ thể sẽ được Cục An toàn thông tin triển khai ngay trong đầu 2025 là tiến hành đánh giá để thấy được bức tranh tổng thể rõ ràng và đầy đủ hơn về thị trường sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin tại Việt Nam.

Không chỉ là căn cứ để Bộ TT&TT hoạch định chính sách thúc đẩy phát triển thị trường tốt hơn, kết quả đánh giá tổng thể thị trường còn giúp phát triển sản phẩm, giải pháp, doanh nghiệp và cả đội ngũ nhân lực làm an toàn thông tin Việt Nam.

“Với chương trình ‘Chìa khóa vàng’, ngoài đánh giá của hội đồng chuyên gia, chúng tôi cho rằng cần có thêm đánh giá từ các đơn vị sử dụng sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin Việt Nam. Thị trường, người dùng chính là thước đo chính xác nhất về chất lượng, hiệu quả của sản phẩm, giải pháp”, ông Trần Quang Hưng chia sẻ thêm.

Giải pháp an toàn thông tin cần gắn với triển khai hạ tầng số quốc gia

Theo đánh giá của Hội đồng bình chọn ‘Chìa khóa vàng’ 2024, tỷ lệ sản phẩm, dịch vụ mới đưa ra lần đầu cũng như tỷ lệ doanh nghiệp lần đầu tham dự bình chọn đều cao hơn các kỳ trước, đạt tỷ lệ tăng tương ứng 85% và 50%.

Dải sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin nội địa tiếp tục được mở rộng cả về sự đa dạng cũng như về chiều sâu công nghệ. “Thực tế, một số sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam đạt ‘Chìa khóa vàng’ hoàn toàn có thể thay thế sản phẩm, dịch vụ tương tự của nước ngoài, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp chuyển đổi số”, đại diện Hội đồng bình chọn cho hay.

Chủ tịch VNISA Nguyễn Thành Hưng và quyền Cục trưởng Cục An toàn thông tin Trần Quang Hưng trao chứng nhận cho 5 đơn vị đạt danh hiệu 'Chìa khóa vàng' ở các hạng mục dành cho top doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam xuất sắc trong 3 mảng cụ thể. Ảnh: M.Sơn

Tại sự kiện, 24 danh hiệu “Chìa khóa vàng” 2024 đã được trao cho 14 doanh nghiệp theo 7 hạng mục bình chọn. Cụ thể, 5 doanh nghiệp gồm FPT, Misoft, VNETWORK, HPT và SAVIS được vinh danh ở 3 hạng mục dành cho doanh nghiệp an toàn thông tin tiêu biểu, gồm: Top doanh nghiệp Việt Nam về kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng (FPT và Misoft); Top doanh nghiệp Việt Nam về giám sát và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng (VNETWORK và HPT); Top doanh nghiệp Việt Nam về mật mã, xác thực và chữ ký số (FPT và SAVIS).

Đại diện VNISA cho hay, kết quả bình chọn 'Chìa khóa vàng' 2024 cho thấy sự trưởng thành và đa dạng của các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin của các doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh minh họa: T.Nhung

Với 4 hạng mục ‘Sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc’, ‘Sản phẩm An toàn thông tin triển vọng xuất sắc’, ‘Giải pháp CNTT an toàn tiêu biểu cho chuyển đổi số’ và ‘Dịch vụ An toàn thông tin tiêu biểu’, 18 sản phẩm, dịch vụ của 14 doanh nghiệp Việt đã được vinh danh.

Đưa ra khuyến nghị với doanh nghiệp từ kết quả ‘Chìa khóa vàng’ 2024, đại diện VNISA cho rằng các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin Việt Nam đã khẳng định trên thị trường, nên có hướng tiếp tục phát triển tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế để vươn ra thị trường toàn cầu.

Bên cạnh đó, các giải pháp an toàn thông tin cũng cần gắn với việc triển khai hạ tầng số quốc gia, phục vụ chuyển đổi số. “Điều này đặt thêm những bài toán mới, yêu cầu mới với doanh nghiệp an toàn thông tin giai đoạn hiện nay”, đại diện VNISA nhấn mạnh.