26/12/2019

Bộ TT&TT vừa giao các doanh nghiệp an toàn thông tin phối hợp cùng Cục An toàn thông tin để thành lập Liên minh sản xuất sản phẩm an toàn thông tin mạng. Dự kiến, Liên minh sẽ được ra mắt ngay trong tháng 12/2019.