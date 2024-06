Chương III dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) bao gồm các quy định phát triển điện NLTT, năng lượng mới. Chương này quy định về: Quy định chung trong phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới (Điều 21); Khảo sát tiềm năng, định hướng phát triển (Điều 22); Điện tự sản tự tiêu phục vụ mục đích sinh hoạt của hộ gia đình (Điều 23); Điện tự sản tự tiêu phục vụ trụ sở cơ quan hành chính nhà nước (Điều 24); Điện tự sản tự tiêu phục vụ cơ sở sản xuất, kinh doanh (Điều 25); Phát triển điện gió ngoài khơi (Điều 26); Chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp trong dự án điện gió ngoài khơi (Điều 27); Phát triển điện từ năng lượng mới (Điều 28); Cải tạo, sửa chữa, thay thế thiết bị dự án điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới (Điều 29); Ngừng hoạt động và tháo dỡ dự án điện năng lượng mới, điện năng lượng tái tạo (Điều 30); Quản lý, vận hành điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới (Điều 31). Nội dung chương này được bổ sung mới nhằm thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ về phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới, cụ thể: - Quy định các yêu cầu đối với phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới, theo đó, tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động để phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, quyền chủ quyền, quyền tài phán, bảo đảm lợi ích và an ninh quốc gia của Việt Nam, tuân thủ pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động để phát triển điện năng lượng mới, điện năng lượng tái tạo; quy định trách nhiệm của chủ đầu tư dự án điện gió phải mua bảo hiểm để đảm bảo an toàn cho người, công trình (do tính đặc thù của điện gió); các nguyên tắc về quy hoạch, phát triển... - Bổ sung các quy định liên quan đến trách nhiệm các cơ quan trong việc khảo sát tiềm năng, định hướng phát triển; - Quy định việc phát triển nguồn điện tự sản tự tiêu cho các mục đích (sinh hoạt, hành chính sự nghiệp và sản xuất, kinh doanh) và một số chính sách hỗ trợ của nhà nước (UBND cấp tỉnh) cho hộ gia đình; - Quy định phát triển điện gió ngoài khơi và chính sách hỗ trợ đối với loại hình này (giao Chính phủ quy định) để thể chế hóa Nghị quyết số 55-NQ/TW; - Quy định phát triển điện từ năng lượng mới căn cứ yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng và điều kiện cho phép về tiến bộ khoa học, kỹ thuật, nguồn nhân lực, khả năng tài chính của nền kinh tế...