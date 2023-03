Theo CNN, trong ngày 8/3 (giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gửi lời mời Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tới Kiev để xem xét tình hình thực tế.

"Ông McCarthy cần tới đây để quan sát những gì đang xảy ra, quan sát cách chúng tôi làm việc rồi hãy đưa ra các giả định", ông Zelensky nói.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tới Kiev. Ảnh: Reuters

Tuy vậy, khi được hỏi về lời mời của Tổng thống Zelensky, Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã từ chối tới Ukraine và sẽ thu thập thông tin bằng các phương pháp khác.

"Tôi sẽ nhận các báo cáo và thông tin về Ukraine mà không cần trực tiếp đến Kiev để quan sát", ông McCarthy nói.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ khẳng định mình ủng hộ việc Washington viện trợ cho Kiev, nhưng sẽ không ký những "tấm séc trắng" cho Ukraine. "Tôi không thay đổi quan điểm của mình. Tôi sẽ không viết séc vô tận cho Kiev mà không có sự giám sát chặt chẽ", ông McCarthy nhấn mạnh.

Hàn Quốc đồng ý cho Ba Lan bán lựu pháo cho Ukraine

Theo Reuters, trong ngày 8/3, Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) thông báo, đã cho phép Ba Lan xuất khẩu lựu pháo Krab tới Ukraine. Đây là lần đầu tiên Seoul xác nhận việc gián tiếp cung cấp linh kiện vũ khí cho Kiev.

Lựu pháo Krab

Nguồn tin của Reuters cho biết, chính phủ Hàn Quốc vẫn duy trì quan điểm không chuyển giao vũ khí hoàn thiện cho Ukraine. Tuy vậy, lựu pháo Krab được lắp ráp từ linh kiện của nhiều nước khác nhau, và việc bán chúng cho Kiev khác với việc bán các hệ thống vũ khí hoàn thiện.

Krab là loại lựu pháo 155mm do hãng Huta Stalowa Wola của Ba Lan lắp ráp. Phương tiện này được cấu thành từ khung gầm pháo tự hành K9 Thunder của Hàn Quốc, tháp pháo do BAE Systems của Anh sản xuất, pháo chính do tập đoàn Nexter của Pháp cung cấp.