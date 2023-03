“Đó không phải là hành động của chúng tôi”, tờ The Guardian dẫn lời người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine nói khi có mặt tại thủ đô Stockholm, Thụy Điển hôm nay (8/3), khi ông Reznikov được mời đến tham gia cuộc họp thượng đỉnh với những người đồng cấp tới từ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng tất cả mọi người đều cần thận trọng trước nội dung những báo cáo viết rằng nhiều nhóm ủng hộ Ukraine đã phá hoại đường ống dẫn khí của Dòng chảy phương Bắc. “Đây có thể là một chiến dịch cờ giả được tiến hành để đổ lỗi cho các nhóm thân Ukraine. Khả năng của việc này khá cao”, ông Pistorius nói trong cuộc phỏng vấn với đài Deutschlandfunk.

Theo The Guardian, những tuyên bố trên của các quan chức quốc phòng Ukraine và Đức được đưa ra chỉ một ngày sau khi tờ The New York Times dẫn thông tin tình báo mới mà các quan chức Mỹ vừa xem xét cho thấy, một nhóm ủng hộ Ukraine đã thực hiện vụ tấn công đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc nối từ Nga sang châu Âu hồi tháng 9/2022.

“Vụ tấn công có thể do một lực lượng được ủy nhiệm có liên quan tới chính phủ hoặc lực lượng an ninh Ukraine tiến hành. Những quả bom làm hư hại ba trong số 4 đường ống dẫn khí ở dưới đáy biển Baltic rất có thể được những thợ lặn có kinh nghiệm gài. Các thợ lặn này dường như không làm việc cho quân đội hay lực lượng tình báo, song trong quá khứ có thể được huấn luyện chính quy”, một đoạn trong thông tin tình báo viết.

EU tính viện trợ thêm 1 tỷ Euro đạn dược cho Kiev

Theo The Guardian, Bộ trưởng Quốc phòng các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) hôm nay đã thảo luận với người đồng cấp Ukraine Oleksiy Reznikov về kế hoạch viện trợ số đạn dược trị giá 1 tỷ Euro cho Kiev, cũng như đề ra các đơn đặt hàng chung nhằm đảm bảo nguồn cung ứng khí tài “tiếp tục chảy”.

“Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là các hệ thống phòng không, cũng như đạn dược”, ông Reznikov nói trong cuộc họp.

Theo kế hoạch được Cơ quan Chính sách đối ngoại EU đề ra, các nước thành viên trong khối sẽ gửi đạn có trong kho của họ cho Ukraine trong vòng vài tuần. Đối với những nghi hoặc xoay quanh vấn đề các quốc gia châu Âu có thể giữ lại bao nhiêu đạn dược, thì các bộ trưởng quốc phòng thuộc khối sẽ cần cung cấp thông tin chi tiết về quy mô kho đạn.

“Tôi không rõ số đạn dược sẽ được các thành viên EU giữ lại là bao nhiêu. Do vậy, đây là lý do vì sao chúng ta cần ngồi đây nhóm họp”, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, ông Josep Borrell nói.

