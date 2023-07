XEM VIDEO:

Trong thời gian thăm Áo, chiều 24/7 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp Quyền Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Najat Mokhtar.

Quyền Tổng Giám đốc IAEA Najat Mokhtar cho biết, IAEA ấn tượng về năng lực và sự tham gia tích cực của Việt Nam. Bà nhấn mạnh hợp tác với Việt Nam là mô hình hiệu quả, thành công, trong đó có nông nghiệp, y tế, chăm sóc sức khỏe người dân, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em, năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu và khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác nâng cao năng lực và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Quyền Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế. Ảnh: IAEA

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những đóng góp của IAEA trong nỗ lực bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân, chống phổ biến vũ khí hạt nhân, thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình và phát triển bền vững trên toàn cầu....

Hai bên nhất trí đánh giá hợp tác giữa IAEA và Việt Nam đang phát triển tốt đẹp, trong đó IAEA đang hỗ trợ Việt Nam triển khai dự án trong khuôn khổ “Chương trình hợp tác kỹ thuật của IAEA”, bao gồm hai dự án rất thiết thực về ứng dụng hạt nhân trong giải quyết dịch bệnh có nguồn gốc từ động vật và trong giải quyết rác thải nhựa đại dương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Việt Nam sẽ tích cực tham gia và triển khai các dự án hợp tác kỹ thuật do IAEA khởi xướng. Ông cảm ơn IAEA đã ủng hộ Việt Nam tham gia dự án hợp tác ba bên Việt Nam, IAEA và Lào/Campuchia phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Chủ tịch nước đề nghị IAEA tăng dự án hợp tác kỹ thuật cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương để Việt Nam có thể tham gia và có dự án đặc thù cho Việt Nam để đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ. Ông cũng đề nghị IAEA tiếp tục hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực quốc gia cho Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực thanh sát, an ninh, an toàn hạt nhân nói chung.

Bà Najat Mokhtar hoan nghênh Việt Nam đã và đang làm tốt vai trò thành viên Hội đồng Thống đốc IAEA nhiệm kỳ 2021-2023.

Bà mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng góp vào nỗ lực của IAEA nhằm giải quyết các vấn đề chung như bảo đảm an ninh, an toàn hạt nhân, chống phổ biến vũ khí hạt nhân, phát triển và ứng dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống.

Áo sẽ cử đoàn đến hội nghị nghị sĩ toàn cầu ở Việt Nam

Cũng trong chiều 24/7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp Chủ tịch Thượng viện Áo Claudia Arpa.

Chủ tịch Thượng viện Áo bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế năng động của Việt Nam và khẳng định ủng hộ đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hai nước, nhất là ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, đào tạo nghề.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Chủ tịch Thượng viện Áo. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng bà Claudia Arpa được bầu làm Chủ tịch Thượng viện Áo. Chủ tịch nước cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Thượng viện Áo đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Để tăng cường hợp tác liên Nghị viện hai nước, Chủ tịch nước đề nghị hai bên đẩy mạnh tăng cường trao đổi đoàn nhằm gia tăng tin cậy chính trị, phối hợp chặt chẽ tại diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Nghị viện Áo và Hội đồng liên Nghị viện ASEAN.

Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa Nghị viện Áo và Quốc hội Việt Nam ngày càng chặt chẽ trong thời gian qua.

Chủ tịch Thượng viện Áo đánh giá cao vai trò tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam tại diễn đàn liên Nghị viện khu vực và quốc tế, gần đây nhất là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị các Chủ tịch Nghị viện thế giới do Áo đăng cai tổ chức vào tháng 9/2021.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký sổ lưu bút. Ảnh: TTXVN

Nữ Chủ tịch Thượng viện mong muốn Việt Nam làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Nghị viện Áo với Hội đồng Liên minh Nghị viện ASEAN.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, ASEM, khuôn khổ quan hệ ASEAN – EU cũng như tại diễn đàn hợp tác liên nghị viện quốc tế như IPU, ASEP...

Hai bên tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Áo sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chuyển lời mời của Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Thượng viện Áo khẳng định sẽ cử đoàn đại biểu tham dự Hội nghị nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai vào tháng 9.