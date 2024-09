Chiều 10/9, thông tin với VietNamNet, đại diện Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, hiện nay, lực lượng của Công an tỉnh đã tiếp cận được hiện trường các vụ sạt lở nghiêm trọng tại huyện Nguyên Bình.

"Tính đến 13h hôm nay, tại xã Yên Lạc, công an phối hợp các lực lượng chức năng đã tìm được 8 thi thể nạn nhân bị vùi lấp, cứu được 10 người bị thương và tiếp tục tìm kiếm 3 người còn mất tích", Công an tỉnh Cao Bằng xác nhận.

Vào tối 9/9, tại xóm Lũng Súng (xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình) xảy ra vụ sạt lở làm vùi lấp 5 ngôi nhà. Tại hiện trường, các ngôi nhà không còn nguyên vẹn do khối lượng lớn đất lở từ núi cao đã tràn xuống. Sạt lở cũng khiến khu vực xóm Lũng Súng bị cô lập, nhiều người dân mắc kẹt giữa thời tiết mưa lớn.

Lực lượng chức năng cứu thành công nhiều người dân ở xã Yên Lạc bị cô lập do sạt lở đất. Ảnh: L.Nam

Theo thống kê mới nhất của huyện Nguyên Bình, chỉ trong ngày 9/9, trên địa bàn đã xảy ra nhiều vụ sạt lở khiến 20 người chết, 31 người mất tích.

Theo đại diện UBND huyện Nguyên Bình, trước tình hình diễn biến mưa lũ phức tạp, số người chết và mất tích do sạt lở rất lớn, huyện đang tập trung triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn.

"Về công tác ứng cứu, Ban Chỉ đạo huyện Nguyên Bình đã huy động các lực lượng gồm: các cán bộ các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện, các cơ quan công an, quân sự, cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện tham gia ứng cứu. Tuy nhiên, do tắc đường nên ở một số nơi, các lực lượng vẫn chưa tiếp cận được hiện trường", đại diện UBND huyện Nguyên Bình cho biết.

Công an làm cáng để đưa người bị thương khỏi vùng sạt lở. Ảnh: L.Nam

Những ngày qua, mưa lớn do ảnh hưởng sau bão số 3 gây ra lũ lụt, sạt lở đất nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng khiến nhiều người chết và mất tích, hàng nghìn hộ gia đình bị ảnh hưởng, hoa màu bị ngập úng.

Tính đến trưa ngày 10/9, theo ghi nhận trên địa bàn toàn tỉnh, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 19 thi thể, hiện còn 31 người bị mất tích do mưa lũ, sạt lở. Hơn 1.000 nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại, trong đó, 22 nhà bị sụp đổ hoàn toàn; 3 trạm y tế xã, 10 điểm trường, 17 nhà văn hoá bị ảnh hưởng, ngập nước...

Mưa lũ khiến nhiều điểm giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ tại các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc, Nguyên Bình, Hà Quảng bị sạt lở, gây ách tắc giao thông; nhiều công trình hạ tầng, diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại nặng.

Công an tỉnh đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn, cứu hộ tại các địa bàn bị ảnh hưởng. Trong đó Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo, tập trung lực lượng, phương tiện thực hiện cứu nạn, cứu hộ tại huyện Nguyên Bình.

Lực lượng công an các đơn vị, địa phương giúp đỡ nhân dân di chuyển, vận chuyển người và tài sản đến nơi an toàn; hỗ trợ hàng trăm suất ăn, lương thực, thực phẩm cho các hộ dân trong vùng ngập lụt. Đồng thời, công an tổ chức thường trực, ứng trực 100% quân số, chủ động phương án phòng ngừa, bảo vệ tài sản của người dân.