Ngày 11/7, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, nửa đầu năm nay, các lực lượng thuộc Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Việc đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự đã tạo môi trường hòa bình ổn định, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của tỉnh Lai Châu.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết 6 tháng của Công an tỉnh Lai Châu. Ảnh: Dương Đình

Công an tỉnh Lai Châu đã kiềm chế, kéo giảm tội phạm về trật tự an toàn xã hội ở mức trên 23% so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ điều tra, khám phá án phạm tội về trật tự xã hội cao, đã điều tra làm rõ 70/72 vụ phạm tội về trật tự xã hội (đạt 97,2%), tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Đáng chú ý, lực lượng Công an Lai Châu phát hiện, bắt 469 vụ, 564 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 17,8 kg heroin cùng nhiều số lượng ma túy tổng hợp. Điển hình trong đó có những chuyên án triệt phá đường dây ma túy, thu giữ tang vật cao nhất lên đến 16 bánh heroin.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Lai Châu chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt việc quản lý cư trú, quản lý ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Ngoài ra, lực lượng Công an còn đấu tranh, thu giữ vũ khí, vật liệu nổ trái phép...

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, ông Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Dương Đình

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Công an tỉnh Lai Châu xác định, sẽ tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng và các lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới. Kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động bất ngờ, không để bức xúc, kéo dài trong nhân dân.

Bên cạnh đó, Công an Lai Châu tiếp tục triển khai đấu tranh trấn áp mạnh với số đối tượng trọng điểm về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp mạnh, quyết liệt với các loại tội phạm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm...

Tại hội nghị này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Giàng A Tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gắn và trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh. Đồng thời, một cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát hình sự cũng vinh dự được nhận Huân chương Chiến công hạng Ba.

Bên cạnh đó, tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh vinh dự được Thủ tướng tặng Bằng khen.

Lai Châu là tỉnh biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 450 km về phía Đông Nam; phía Bắc và Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, phía Tây giáp tỉnh Điện Biên, phía Đông và phía Đông Nam tiếp giáp với hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái, phía Nam tiếp giáp với tỉnh Sơn La. Tỉnh này có 265.095 km đường biên giới giáp với Trung Quốc, là tỉnh có vị trí quan trọng về địa lý và an ninh quốc phòng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.