Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân đi lại thăm người thân, vui chơi trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã mở đợt cao điểm tuyên truyền, đảm bảo an ninh, an toàn, tấn công trấn áp tội phạm.

Theo đó, Phòng CSGT đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các cán bộ chiến sĩ, nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội với mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, tập trung chỉ huy, phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển, không để xảy ra ùn tắc, kịp thời giải quyết các vụ va chạm, tai nạn giao thông và xử lý nghiêm đối với các phương tiện dừng, đỗ, đón, trả khách sai quy định, hoặc cố tình “nhồi nhét”, “chặt chém” hành khách trong quá trình vận tải.

CSGT Hà Nội kiểm tra vi phạm nồng độ cồn tại đường Láng. Ảnh: Đình Hiếu

Xử lý vi phạm nồng độ cồn "không có ngày nghỉ"

Đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, ngoài việc tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông thì đơn vị sẽ tập trung vào các lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, bảo đảm người dân lưu thông thông suốt, an toàn. Trong đó, xử lý vi phạm về nồng độ cồn là trọng tâm với tinh thần "không có ngày nghỉ".

Theo kế hoạch, các đội công tác thuộc Phòng CSGT, 15 tổ công tác 141 và tổ công tác đặc biệt của Công an TP tăng cường tuần tra, thường xuyên thay đổi vị trí, khung giờ kiểm tra về nồng độ cồn.

Ngoài ra, sẽ triển khai ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm đường phố.

Ghi nhận tại chốt kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn của Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) ở khu vực ngã ba Ba La (quận Hà Đông) vào chiều 21/8, sau ít phút lập chốt, tổ công tác đã phát hiện 3 tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức dưới 0,25 miligam/1 lít khí thở.

Tài xế V.T.T. (trú tại Thanh Oai, Hà Nội) cho biết, anh đã chủ quan cho rằng uống 1 - 2 lon bia sẽ không ảnh hưởng đến việc điều khiển xe. "Đây là lần đầu tiên tôi bị phạt về vi phạm nồng độ cồn nhưng cũng sẽ lần cuối cùng. Tôi sẽ cẩn thận hơn, tuyệt đối không lái xe khi đã uống bia rượu", tài xế T. nói.

Lực lượng CSGT sẽ kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn trong suốt dịp nghỉ lễ. Ảnh: Đình Hiếu

Đại úy Nguyễn Anh Đức - Đội CSGT đường bộ số 10 cho biết, sau một thời gian lực lượng chức năng siết chặt kiểm tra về nồng độ cồn thì số lượng và mức độ vi phạm đã giảm hẳn. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận người dân cố tình vi phạm. Trong dịp nghỉ lễ 2/9 sắp tới, đơn vị sẽ duy trì kiểm tra để giảm thiểu tai nạn giao thông.

Thống kê của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, từ ngày 15/7 - 20/8, 10 tổ công tác đặc biệt đã xử lý 4.323 trường hợp vi phạm giao thông; xử phạt ước tính hơn 3,3 tỷ đồng; tạm giữ 849 ô tô, xe máy và tước 245 giấy phép lái xe các loại.

Đáng chú ý, các tổ công tác đặc biệt đã phát hiện 5 vụ việc (1 vụ hình sự, 3 vụ ma túy và 1 trường hợp sử dụng bằng lái xe giả) để bàn giao cơ quan điều tra làm rõ.