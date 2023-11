Ngày 17/11, Tổ công tác của Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) lập chốt trên đường Phạm Hùng (Cầu Giấy, Hà Nội) để kiểm tra xe chở khách hợp đồng, đặc biệt là các loại xe hợp đồng trá hình (chở khách như xe tuyến cố định) và dừng đỗ đón trả khách sai quy định.

Tổ CSGT dừng ô tô mang BKS 17H- 020.23

Dù là xe hợp đồng nhưng vẫn để biển đón khách như tuyến cố định

Khoảng 10h cùng ngày, Tổ công tác yêu cầu dừng xe mang BKS 17H- 020.23 do tài xế N.V.T. (SN 1990, trú tại Thái Bình) điều khiển. Qua kiểm tra, Tổ CSGT xác định, ô tô mang phù hiệu xe hợp đồng nhưng đặt biển đón khách "Hà Nội - Thái Bình" như xe khách tuyến cố định. Tài xế T. cũng không xuất trình được bất kỳ loại hợp đồng chở khách nào.

"Xe tôi là xe hợp đồng chở khách, có lộ trình từ sân bay Nội Bài - Thái Bình nhưng vì cả chuyến chỉ có 6 người nên tôi đặt biển để đón thêm khách dọc đường. Tôi nhận thức được hành động của mình là sai, trái với quy định hiện hành", tài xế N.V.T. cho biết.

Tổ công tác của Đội CSGT số 6 lập biên bản với tài xế

Với vi phạm trên, chủ phương tiện sẽ bị tước phù hiệu trong 2 tháng

Tổ công tác của Đội CSGT số 6 đã lập biên bản xử phạt tài xế T. với lỗi: "Điều khiển xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng không có danh sách hành khách theo quy định". Với lỗi trên, tài xế H. bị xử phạt 1,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng. Chủ phương tiện bị xử phạt với lỗi: "Sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng mà trên xe không có hợp đồng". Với lỗi này chủ xe là cá nhân sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng, tước phù hiệu 2 tháng.

Xe giường nằm mang phù hiệu hợp đồng nhưng chạy theo tuyến Bắc Ninh - Nghệ An

Tiếp đó, Tổ công tác của Đội CSGT số 6 tiếp tục dừng ô tô giường nằm mang BKS 29B- 162.99 do tài xế N.B.N. (SN 1985, trú tại Nghệ An) điều khiển. Xe này cũng mang phù hiệu xe hợp đồng nhưng chở khách theo tuyến Bắc Ninh - Tân Kỳ (Nghệ An). Thời điểm kiểm tra, tài xế N. không xuất trình được hợp đồng vận chuyển hành khách.

Ngoài ra, CSGT còn phát hiện giấy phép lái xe của tài xế N. đang bị Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) tạm giữ vì vi phạm lỗi dừng đỗ, đón trả khách sai quy định. Tài xế này cũng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện nên Tổ công tác buộc phải tạm giữ phương tiện.

Hành khách trên xe cho biết, họ mua vé lẻ chứ không ký hợp đồng

CSGT cẩu kéo phương tiện vi phạm về bãi tạm giữ

Tổ công tác của Đội CSGT số 6 đã lập biên bản xử phạt tài xế N.B.N. 1,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng với lỗi: "Điều khiển xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng không có danh sách hành khách theo quy định". Chủ phương tiện là doanh nghiệp sẽ bị phạt 14 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng với lỗi: "Sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng mà trên xe không có hợp đồng".

Cũng liên quan đến việc các xe hợp đồng trá hình đón, trả khách như xe cố định, một tài xế chạy tuyến Bến xe Mỹ Đình - Bến xe phía Bắc (Lạng Sơn) cho biết, nếu như ô tô khách vào bến phải tuân thủ chạy đúng theo luồng, tuyến và chịu nhiều chi phí quản lý, bến bãi, đóng thuế... thì các xe hợp đồng trá hình hoạt động tự do nên xe khách tuyến cố định không thể cạnh tranh nổi.

"Họ chạy luồn lách khắp nơi để đón khách nên nhiều người đã bỏ thói quen đi vào bến xe. Thêm vào đó, họ lách luật để không phải đóng thuế phí nên chi phí vận hành rẻ hơn so với các xe tuyến cố định", tài xế bức xúc nói.

Đại diện Chỉ huy Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị thường xuyên tổ chức nhiều ca công tác kiểm soát chặt chẽ các loại xe hợp đồng trá hình như này. Tuy nhiên, việc xử lý khá khó khăn vì các nhà xe luồn lách trong những tuyến đường nhỏ hoặc lập hợp đồng khống để né tránh lực lượng chức năng.