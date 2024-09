Góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền số quốc gia

Ngày 5/9, Cục An toàn thông tin, một đơn vị quan trọng của Bộ TT&TT, đã kỷ niệm 10 năm thành lập. Đây là dịp để tập thể cán bộ, nhân viên Cục An toàn thông tin nhìn lại hành trình đã qua; tri ân những nỗ lực, sự hỗ trợ của các thế hệ lãnh đạo ngành TT&TT, Cục An toàn thông tin cùng các đối tác, doanh nghiệp; và hướng tới chặng đường phát triển mới.

Sự kiện có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Phương Tuấn; nguyên Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Đỗ Trung Tá; nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính Viễn thông Mai Liêm Trực; các thứ trưởng và nguyên thứ trưởng Bộ TT&TT.

Lễ kỷ niệm dấu mốc 10 năm đầu tiên trong hành trình phát triển của Cục An toàn thông tin vừa diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Hải

Ghi nhận, biểu dương, chúc mừng và cảm ơn Cục An toàn thông tin vì những đóng góp trong 10 năm qua, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ rõ: Cục An toàn thông tin đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ chủ quyền số quốc gia, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chế độ và bảo vệ hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên không gian mạng. “Cục An toàn thông tin hoàn toàn có thể tự hào về những thành quả 10 năm qua, tự hào về tổ chức và con người của mình”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá: Cục An toàn thông tin hoàn toàn có thể tự hào về những thành quả 10 năm qua. Ảnh: Phạm Hải

Cục An toàn thông tin được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 9/9/2014. Từ vài cán bộ đầu tiên, sau 10 năm, đơn vị này đã có hơn 150 cán bộ cùng tổ chức, bộ máy an toàn thông tin được kiện toàn từ Trung ương đến địa phương.

Hệ thống thể chế đã được xây dựng và hoàn thiện, từ luật đến các nghị định và thông tư hướng dẫn. Nhận thức của chính quyền các cấp, người dân và doanh nghiệp về an toàn thông tin không ngừng được nâng cao. Đến nay, bất kỳ dự án CNTT cũng đều có hợp phần an toàn thông tin.

Cùng với đó, đã có tới trên 100 doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam làm chủ được hầu hết các sản phẩm an toàn thông tin và chiếm hơn 50% thị phần sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin; đã có những doanh nghiệp đi ra nước ngoài, cạnh tranh toàn cầu. Đặc biệt, theo đánh giá và xếp hạng về an toàn, an ninh mạng do Liên minh Viễn thông quốc tế - ITU thực hiện, Việt Nam đã tăng hạng từ 100 lên xếp thứ 25 toàn cầu.

Cục trưởng Lê Văn Tuấn cảm ơn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã và đang hỗ trợ, đồng hành với Cục An toàn thông tin. Ảnh: Phạm Hải

Gửi lời chúc toàn thể cán bộ, nhân viên Cục An toàn thông tin Việt Nam dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, ông David Koh, Giám đốc điều hành Cơ quan an ninh mạng tại Singapore cũng bày tỏ mong muốn duy trì mối quan hệ hợp tác với Việt Nam và các nước ASEAN khác, cùng hướng tới mục tiêu chung là nâng cao an ninh mạng tại khu vực.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet tại sự kiện, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Xuân Sơn đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của Cục An toàn thông tin với các địa phương. Theo ông, cơ quan chuyên trách về an toàn thông tin mạng của Bộ TT&TT không chỉ hỗ trợ nhiệt tình, hướng dẫn chu đáo mà còn luôn kịp thời phối hợp triển khai các giải pháp kỹ thuật, san sẻ khó khăn và tạo điều kiện cho địa phương hoàn thành nhiệm vụ.

Viết trang sử mới của lĩnh vực an toàn thông tin

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, nhắc đến quy luật chu kỳ 10 năm phát triển của một tổ chức, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Bộ TT&TT điều chuyển ông Lê Văn Tuấn về làm Cục trưởng Cục An toàn thông tin là với kỳ vọng mở ra một giai đoạn phát triển mới, viết nên trang mới huy hoàng hơn của đơn vị. Thế hệ sau kế thừa quá khứ và phải vượt lên trên thế hệ trước. Chỉ có như vậy, tổ chức mới phát triển trường tồn.

Người đứng đầu ngành TT&TT cũng chỉ rõ, đảm bảo an toàn, an ninh mạng là tiền đề cho chuyển đổi số quốc gia, tiền đề để Việt Nam bứt phá vươn lên phát triển. Đảng ta đã xác định chuyển đổi số là động lực chính để Việt Nam trở thành nước phát triển.

“Lĩnh vực an toàn, an ninh mạng phải nhận lấy sứ mệnh đảm bảo an toàn, an ninh cho chuyển đổi số quốc gia. Việt Nam phải trở thành cường quốc về an toàn, an ninh mạng thì mới có thể bảo vệ được sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng. Trong đời thực có 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thì trên không gian mạng chúng ta cũng có 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nêu yêu cầu.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tặng Bằng khen cho Cục An toàn thông tin vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng các nền tảng quản lý nhà nước lĩnh vực an toàn thông tin. Ảnh: Phạm Hải

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, sự thay đổi trong 10 năm tới của Cục An toàn thông tin là một sự thay đổi có tính cách mạng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã xác định chuyển đổi số là một cuộc cách mạng và nhấn mạnh đẩy mạnh chuyển đổi số gắn liền với đảm bảo an ninh, an toàn là yếu tố khách quan để Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới. Vậy thì, an toàn thông tin cũng phải thực hiện một cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng này chính là sứ mệnh 10 năm tới của Cục An toàn thông tin và Cục trưởng Lê Văn Tuấn.

Qua việc phân tích một số thay đổi lớn của lĩnh vực an toàn thông tin, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã vạch ra hàng loạt yêu cầu, nhiệm vụ với Cục An toàn thông tin để viết nên một trang mới cho lĩnh vực này. Đó là, Cục An toàn thông tin phải nhận lấy trách nhiệm bảo vệ an toàn trên không gian mạng cho 100 triệu người Việt Nam, hơn 7.000 hệ thống CNTT của các cơ quan Đảng và Nhà nước, bảo vệ hoạt động trên không gian mạng của gần 1 triệu doanh nghiệp, 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, 26 triệu hộ gia đình, 14.000 cơ sở y tế và 44.000 trường học.

Cục An toàn thông tin còn phải đi đầu về công nghệ số, huy động được sự xuất sắc của toàn bộ lực lượng công nghệ quốc gia và toàn cầu vào việc phát triển công cụ số, vũ khí số; xây dựng cho mình một binh pháp trên không gian mạng theo cách đánh Việt Nam; phải chọn lựa, thu hút và đào tạo để tổ chức có nhiều người với nhiều sự xuất sắc khác nhau...

Bày tỏ mong muốn 10 năm tới tập thể Cục An toàn thông tin cùng nhau viết tiếp trang sử mới huy hoàng hơn, người đứng đầu ngành TT&TT chỉ rõ: Một tổ chức muốn đi xa, muốn ngày mai huy hoàng hơn ngày hôm qua thì phải kế thừa quá khứ, mở ra tương lai với một giấc mơ lớn hơn.

“Hãy đặt ra bài toán vĩ đại để tạo ra sự vĩ đại cho lĩnh vực an toàn thông tin. Sự xuất sắc của một lĩnh vực thì đầu tiên là xuất phát từ yêu cầu xuất sắc, bài toán xuất sắc. Tức là, xuất phát từ giấc mơ lớn của lãnh đạo Cục An toàn thông tin, để từ đó góp phần hình thành ngành công nghiệp an toàn, an ninh mạng Việt Nam”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Cục trưởng Lê Văn Tuấn mong thời gian tới Cục An toàn thông tin tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Bộ TT&TT và sự chỉ dẫn của các thế hệ đi trước. Ảnh: Phạm Hải

Từ định hướng của người đứng đầu ngành TT&TT, Cục trưởng Cục An toàn thông tin Lê Văn Tuấn hứa sẽ cùng tập thể cán bộ, nhân viên của Cục tìm ra lời giải cho trăn trở về những việc cần làm để xứng đáng với truyền thống các thế hệ đi trước đã tạo dựng; vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội từ chuyển đổi số để mở ra không gian mới, đưa đơn vị tiếp tục phát triển, có đóng góp nhiều hơn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ trên không gian mạng.