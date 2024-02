Theo Reuters, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ngày 17/2 đã xác nhận việc ông Thaksin tạm được trả tự do từ ngày mai, và mọi việc được tiến hành theo quy định của pháp luật.

"Ông Thaksin đủ điều kiện và tạm thời sẽ được trả tự do vào ngày 18/2. Tôi không rõ chi tiết về lệnh tạm tha, nhưng mọi thứ sẽ được xử lý đúng với quy định", ông Srettha nói.

Truyền thông Thái Lan cho biết, cựu Thủ tướng Thaksin nằm trong danh sách 930 tù nhân đủ điều kiện được trả tự do do vì lý do sức khỏe hoặc tuổi tác. Tuy vậy, lệnh tạm tha không đồng nghĩa với việc ông Thaksin thoát khỏi mọi rắc rối pháp lý. Cựu Thủ tướng Thái Lan đang có nguy cơ bị truy tố tội "xúc phạm Hoàng gia", liên quan tới một cuộc phỏng vấn vào năm 2015.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: Reuters

Ông Thaksin trở về Thái Lan vào tháng 8/2023, sau 15 năm sống lưu vong ở nước ngoài. Ngay khi trở về, cựu Thủ tướng Thái Lan đã bị tuyên án 8 năm tù vì tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn sau đó đã đồng ý giảm án cho ông xuống còn 1 năm.

Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất nhưng gây chia rẽ nhất trong lịch sử hiện đại của Thái Lan. Ông được hàng triệu nông dân Thái Lan yêu mến vì các chính sách dân túy hồi đầu những năm 2000 song bị những người ủng hộ hoàng gia và quân đội chỉ trích.