Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 14/3 đã công bố kết quả phát hành trái phiếu của Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản Dream City Villas. Doanh nghiệp này có tên cũ là Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản Tân Liên Phát Sài Gòn.

Cụ thể, ngày 10/3, Dream City Villas đã phát hành thành công lô trái phiếu MRVCB2328001 có thời hạn 5 năm, với tổng giá trị 2.300 tỷ đồng. Lô trái phiếu có lãi suất kết hợp, trung bình ở mức 6%/năm.

Đây là mức lãi suất rất thấp so với mặt bằng chung, vốn hầu hết ở mức hai con số.

Trước đó chỉ vài ngày, lô trái phiếu 4.700 tỷ đồng (kỳ hạn 18 tháng) do CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nam An phát hành hôm 10/3 có lãi suất 13%/năm.

Ai chi 2300 tỷ đồng mua trái phiếu kỳ hạn 5 năm, lãi suất 6%/năm của Dream City Villas?

Như vậy, lãi suất lô trái phiếu của Dream City Villas mới phát hành chưa bằng một nửa so với lãi suất trái phiếu do CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nam An phát hành.

Trước đó, trong tháng 7/2021, Dream City Villas - khi đó có tên Mediterrancena Revival Villas - đã phát hành 3 lô trái phiếu tổng trị giá 7.200 tỷ đồng với kỳ hạn 366 ngày, lãi suất 8%/năm. Bên thu xếp cho cả 3 đợt phát hành này là Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và CTCP Chứng khoán Kỹ thương Việt Nam (TCBS).

Số tiền thu được từ các đợt phát hành được dùng để đặt cọc nhằm hướng tới nhận chuyển nhượng một phần dự án Dream City tại Văn Giang, Hưng Yên.

Dream City là dự án khu đô thị sinh thái, có địa chỉ tại xã Long Hưng và xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên do CTCP Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm chủ đầu tư.

Toàn bộ bất động sản và quyền tài sản phát sinh từ các thỏa thuận, hợp đồng liên quan đến việc nhận chuyển nhượng một phần dự án Dream City cũng được dùng làm tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu trên.

Trong cả 3 lần phát hành lô trái phiếu hồi tháng 7/2021, chỉ có một nhà đầu tư tổ chức trong nước mua 100% trái phiếu của nhà phát hành.

Mediterranena Revival Villas nằm trong danh sách các doanh nghiệp phát hành trái phiếu nhiều nhất năm 2021. Lượng trái phiếu có giá trị cao gấp hàng chục lần vốn chủ sở hữu.

Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản Dream City Villas có trụ sở chính tại Tòa nhà Sabay Tower, số 11A Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM. Công ty thành lập năm 2012, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Hiện tại, Giám đốc là bà Nguyễn Thị Thu Hương.

Công ty đã có khá nhiều lần đổi tên: Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản Tân Liên Phát Sài Gòn, Công tyTNHH Kinh doanh bất động sản Mediterrancena Revival Villas… và giờ là Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản Dream City Villas.

Năm 2019, khi còn hoạt động với tên cũ là Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Tân Liên Phát Sài Gòn, doanh nghiệp này có hai đợt phát hành trái phiếu với tổng trị giá 2.229 tỷ đồng. Bên mua toàn bộ số trái phiếu trong hai đợt phát hành kể trên là Ngân hàng Techcombank.

Trong đợt huy động 2.300 tỷ đồng trái phiếu lần này, thông tin chi tiết về các bên đại lý phát hành không được kèm theo trong thông báo.