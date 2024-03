Hãng thông tấn RT dẫn lời ông Antonov hôm nay (13/3) nói rằng, một số quan chức cấp cao của Mỹ gần đây đã nói rằng Washington nên “hỗ trợ Kiev tấn công sâu hơn vào khu vực bán đảo Crưm”.

“Nói cách khác, sự can thiệp trực tiếp của Mỹ trong cuộc xung đột đã chính thức được ghi nhận. Sự can dự trực tiếp của các quốc gia phương Tây ủng hộ cho Ukraine trong xung đột là một diễn biến nguy hiểm, gây ra những hậu quả khó lường nhất không chỉ với an ninh nước Mỹ, mà an ninh của cả thế giới”, ông Antonov cho biết.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: TASS

Theo Đại sứ Nga tại Mỹ, gói viện trợ Mỹ vừa công bố dành cho Ukraine đã khẳng định việc cuộc xung đột kéo dài một cách tai hại. “Washington không muốn hiểu một sự thật đơn giản là không vũ khí Mỹ nào ngăn được chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Việc sử dụng những vũ khí chỉ làm tăng thương vong cho dân thường”, ông Antonov khẳng định.

UAV tấn công nhà máy lọc dầu ở Ryazan

Trang Mil.in.ua cho biết, các máy bay không người lái (UAV) Ukraine rạng sáng 13/3 đã thực hiện cuộc tập kích nhằm vào hai nhà máy lọc dầu của Tập đoàn Rosneft ở tỉnh Ryazan của Nga, gây ra một vụ hỏa hoạn rộng khoảng 100-200m2 và khiến hai người nhập viện.

Video: Mil.in.ua

Thống đốc tỉnh Ryazan Pavel Malkov sau đó đã xác nhận thông tin các nhà máy lọc dầu tại tỉnh này bị tấn công. “Tôi đảm bảo với người dân rằng, các cơ quan khẩn cấp đang có mặt ở hiện trường”, ông Malkov viết trên mạng xã hội Telegram.

Theo RT, vụ tấn công trên diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV nhằm vào một số khu vực của Nga. Chỉ tính riêng ở Voronezh, Thống đốc tỉnh này Aleksandr Gusev nói rằng các đơn vị phòng không triển khai tại đây đã bắn hạ hơn 30 UAV trong ngày 13/3.

