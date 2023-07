Điểm sàn là mức điểm tối thiểu của thí sinh là học sinh THPT ở khu vực 3 đối với mỗi tổ hợp môn xét tuyển gồm 3 bài thi/môn thi tương ứng với từng ngành. Việc tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy chế hiện hành. Điểm sàn cụ thể như sau:

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Công Thương TP.HCM, dự báo điểm chuẩn năm nay sẽ thấp hơn năm ngoái từ 0,5 - 2 điểm. Những ngành nghề năm ngoái khoảng 22 điểm trở lên sẽ giảm khoảng tối đa là 2 điểm.

Những ngành như Cơ khí, Điện tử, Công nghệ may sẽ giảm khoảng 1,5 điểm so với năm ngoái. Các ngành còn lại sẽ giảm khoảng từ 0,5 - 1 điểm. Lý do theo ông Sơn là chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay đã tăng lên 3150 chỉ tiêu, so với năm ngoái chỉ có 2.200 chỉ tiêu.

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều trường đại học đã công bố điểm sàn xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 như: Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM, Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương.

Tra cứu điểm chuẩn đại học năm 2023 nhanh trên VietNamNet