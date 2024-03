Tờ New York Times hôm 13/3 dẫn lời các chuyên gia quân sự và binh sĩ Ukraine cho hay, Nga đã giành được lợi thế trong lĩnh vực tác chiến điện tử ở Ukraine. Theo New York Times, quân đội Ukraine đã không thể sử dụng hiệu quả UAV trong vùng xung đột do bị Nga gây nhiễu liên tục.

UAV đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột Nga – Ukraine, và được cả hai bên sử dụng rộng rãi. Đối với Kiev, các UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) giá rẻ đã chứng minh là giải pháp thay thế hiệu quả cho đạn pháo.

Binh sĩ Ukraine thử nghiệm UAV. Ảnh: Ukrinform

“FPV đóng vai trò quan trọng đối với chúng tôi, vì những thiết bị này về cơ bản là pháo di động bù đắp cho việc thiếu đạn dược”, một người điều khiển UAV của Ukraine chia sẻ.

Tuy nhiên, trong năm 2023, Nga đã cải thiện năng lực gây nhiễu, từ đó làm giảm đáng kể tác động của các UAV Ukraine.

“Một số ngày mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nhưng những ngày khác thiết bị lại bị hỏng, UAV rất mỏng manh và bị gây nhiễu”, một binh sĩ Ukraine nói.

Theo New York Times, các biện pháp tác chiến điện tử đã trở thành một trong những vũ khí đáng gờm nhất của quân đội Nga nhờ khả năng ngăn chặn tín hiệu và phát sóng trên tần số của Ukraine.

Vào mùa hè năm ngoái, phát ngôn viên Không quân Ukraine Yury Ignat đã thừa nhận cuộc phản công của Kiev bị đình trệ do nguyên nhân chính là công nghệ gây nhiễu mới nhất của Moscow.

“Thật không may, về lĩnh vực tác chiến điện tử, Nga đã vượt xa chúng ta. UAV không cần bị bắn hạ bằng tên lửa, hoặc súng phòng không. Bạn chỉ cần buộc UAV hạ cánh, và đánh chặn bằng chiến tranh điện tử”, ông Ignat cho hay.

Vào tháng 12/2023, chuyên gia quân sự Ukraine Maria Berlinskaya nhận định Kiev đang tụt hậu đáng kể so với Moscow trong việc phát triển và sản xuất UAV. Bà nhấn mạnh Ukraine đã “chuẩn bị không tốt” cho “cuộc chiến công nghệ”, trong khi Nga lại đang áp dụng chiến tranh điện tử, và phát triển UAV tiên tiến.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển hơn nữa công nghệ UAV, và trang bị cho quân đội Nga các loại vũ khí tiên tiến bao gồm áp dụng trí tuệ nhân tạo.