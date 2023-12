{"article":{"id":"2224456","title":"Điện Kremlin phản ứng sau tuyên bố của ông Biden về nguy cơ Mỹ đấu với Nga","description":"Điện Kremlin cáo buộc Tổng thống Joe Biden đang tìm cách bôi nhọ Nga để hối thúc Quốc hội Mỹ thông qua khoản viện trợ mới cho Ukraine.","contentObject":"<p>\"Chúng tôi rất lấy làm tiếc rằng giới lãnh đạo Mỹ tiếp tục dùng Nga làm công cụ cho các vấn đề nội bộ của họ. Trong trường hợp này, họ đang bôi nhọ đất nước chúng tôi nhằm thuyết phục Quốc hội tiếp tục đốt tiền đóng thuế của người dân Mỹ vào lò lửa <a href=\"https://vietnamnet.vn/su-kien/tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-728834.html\" target=\"_blank\">xung đột Ukraine</a>\", hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm 7/12. </p>

<p>\"Đây là hành động rất đáng tiếc. Chúng tôi hy vọng vẫn còn có những người tỉnh táo trong Quốc hội Mỹ để hiểu rằng đây chỉ là hành động quỷ hóa Nga để thao túng họ\", ông Peskov nói thêm. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nga-my-3-274.jpg?width=768&s=gBjIwdu1bDTVwC0MnE7xQw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nga-my-3-274.jpg?width=1024&s=NLajqbS1XDTSUG-XZPtYEw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nga-my-3-274.jpg?width=0&s=PTc_7UAGoKVv715VgyVNHA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nga-my-3-274.jpg?width=768&s=gBjIwdu1bDTVwC0MnE7xQw\" alt=\"nga my 3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nga-my-3-274.jpg?width=260&s=DBr_Iaju63pzGi46Q3RCjg\"></picture>

<figcaption>Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Nhà Trắng. Ảnh: Reuters</figcaption>

</figure>

<p>Trước đó, hôm 6/12, <a href=\"https://vietnamnet.vn/joe-biden-tag3404374133223984633.html\" target=\"_blank\">Tổng thống Biden </a>đã hối thúc đảng Cộng hòa cung cấp viện trợ quân sự mới cho Ukraine, và cảnh báo khả năng Moscow sẽ tấn công các nước thành viên NATO từ đó dẫn tới việc quân đội Mỹ bị kéo vào xung đột quân sự với Nga. </p>

<p>\"Nếu Tổng thống Putin thắng ở Ukraine, ông ấy sẽ không dừng lại ở đó. Chúng ta sẽ đối mặt với thứ mà chúng ta không tìm kiếm: quân đội Mỹ đấu với quân đội Nga”, ông Biden nói. </p>

<p>Tuy nhiên cùng ngày, Thượng viện Mỹ đã ngăn chặn một dự luật chi tiêu khẩn cấp nhằm cung cấp thêm hàng tỷ USD viện trợ an ninh cho Ukraine và Israel. </p>

<p>Kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022, phương Tây đã cung cấp cho Kiev hơn 246 tỷ USD viện trợ và vũ khí. Tuy nhiên, cuộc phản công từ đầu tháng 6 của Kiev hiện được đánh giá là thất bại, và Nga vẫn đang nắm quyền kiểm soát 1/5 lãnh thổ của Ukraine. </p>

