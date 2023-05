Trên thực tế hiện nay, không hiếm gặp những chiếc xe máy, thậm chí ô tô ngang nhiên... phi vèo vèo trên vỉa hè như một giải pháp di chuyển mỗi khi đường tắc.

Việc đi xe trên vỉa hè tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông bởi xung đột và gây nguy hiểm với người đi bộ, người già, trẻ em. Ô tô, xe máy "leo vỉa" còn mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng lớn đến kết cấu của hè phố.

(Hình ảnh nhiều ô tô, xe máy phi vù vù trên vỉa hè phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội mặc dù đường không quá tắc. Nguồn video: Lê Hoàng Sơn)

Ngoài ra, việc điều khiển phương tiện trên hè phố còn là hành vi vi phạm pháp luật. Theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008, người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình; đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.

Tại Thông tư 04/2008/TT-BXD, hè (hay vỉa hè, hè phố) là bộ phận của đường đô thị, phục vụ chủ yếu cho người đi bộ và kết hợp là nơi bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến. Như vậy, vỉa hè không phải là phần đường dành cho ô tô, xe máy qua lại.

Do đó, dù lý do tắc đường hay vì bất cứ lý do gì, trừ đi lên hè để vào nhà thì việc điều khiển ô tô, xe máy đi trên vỉa hè là trái với quy định của pháp luật, có thể bị CSGT xử phạt nặng theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP).

Người điều khiển ô tô đi trên vỉa hè trái phép có thể bị phạt tiền đến 6 triệu đồng. (Ảnh: Otofun)

Theo đó, khoản 5, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 4-6 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện hành vi "điều khiển xe đi trên hè phố, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà".

Đối với xe máy, khoản 3, Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP cũng quy định, hành vi "điều khiển xe đi trên hè phố, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà" sẽ bị phạt tiền từ 400-600 nghìn đồng.

Mức phạt trên đối với ô tô, xe máy được cho là khá cao, đủ sức răn đe. Tuy nhiên trên thực tế, những phương tiện đặc ngang nhiên đi trên vỉa hè lại ít khi bị xử phạt bởi hành vi vi phạm này. Nhiều ý kiến cho rằng, cơ quan chức năng như CSGT cần tăng tường tuần tra kiểm soát, áp dụng xử phạt qua hệ thống camera để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi nguy hiểm trên.

Hoàng Hiệp

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!