Đồng USD không ngừng tăng, tỷ giá trong nước được điều chỉnh mạnh

Ngày 14/10, tỷ giá trung tâm USD/VND được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh tại mức 23.541 đồng đổi 1 USD, tăng 44 đồng so với phiên ngày 13/10. Với biên độ +/-3% đang áp dụng, tỷ giá trần đã tăng lên 24.424 VND/USD. Giá hội sở NHNN vẫn bán ở mức 23.925 đồng, không tăng so với các phiên trước.

Với khối ngân hàng thương mại, ngày 14/10, đồng USD được điều chỉnh khá mạnh so với phiên trước đó. Tại Vietcombank, tỷ giá được nâng lên mức 23.950 đồng chiều mua vào và 24.230 đồng ở chiều bán ra, tăng 30 đồng cả hai chiều mua vào - bán ra so với phiên giao dịch ngày 13/10.

Trong khi đó, tại Vietinbank, tỷ giá USD mở cửa phiên giao dịch ngày 14/10 ở mức 23.922 đồng chiều mua vào và 24.230 đồng chiều bán ra, tăng 2 đồng chiều mua vào và tăng 28 đồng chiều bán ra so với phiên ngày 13/10.

Tại ACB, tỷ giá được điều chỉnh ở mức 23.950 đồng chiều mua vào và 24.240 đồng ở chiều bán ra, tăng 120 đồng cho chiều mua và tăng 140 đồng chiều bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá giao dịch ở mức 24.280-24.380 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng nhẹ so với ngày 13/10.

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trong bối cảnh đồng USD trên thế giới vẫn mạnh, các đồng tiền chủ chốt tiếp tục mất giá trước đồng USD.

Bộ Lao động Mỹ cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 9 tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn so với dự mức dự báo tăng 0,2%. Trong tháng 8, chỉ số này chỉ tăng 0,1% so với tháng 7. CPI trong tháng 9 tăng 8,2% so với cùng kỳ, cao hơn mức kỳ vọng 8,1%.

Việc lạm phát Mỹ tăng cao hơn so với dự báo gây áp lực lên thị trường. Đây là yếu tố khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ cho tới cuối năm.

Nhà phân tích Carsten Fritsch của Commerzbank cho hay, các nhà kinh tế dự báo Fed sẽ tăng lãi suất lên 5% vào đầu năm 2023, tức là thêm 175 điểm cơ bản so với mức hiện tại. Đồng USD có khả năng vẫn còn mạnh trong một thời gian nữa. Tỷ giá EUR/USD vẫn ở dưới mức tương đương với đồng USD trong những tháng tới, chỉ lấy lại đà vào quý II năm 2023.

Fritsch nhận định: "Lãi suất tăng tiếp tục gây sức ép lên mọi đồng tiền trên thế giới. Còn các chiến lược gia tại Morgan Stanley cảnh báo, sự phục hồi gần đây của đồng USD đang tạo ra tình huống biến tất cả các tài sản khác trở lên rủi ro, điều đó có thể dẫn đến suy thoái kinh tế.

Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - tiếp tục lập đỉnh mới. Tính tới 10h15 sáng 14/10 (giờ Việt Nam) đã lên mức 112,33 điểm, có thời điểm tăng vượt mức 114 điểm..