Đột ngột chảy máu mũi khi về nhà mới, gia chủ tố căn hộ có độc tố

Đột ngột chảy máu mũi

Năm 2016, anh He (kỹ sư phần mềm, sống ở Thượng Hải) cùng vợ chi 9,45 triệu tệ (32 tỷ đồng) để mua một căn hộ ở quận Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc.

Sau khi bàn giao nhà, trong khi đang sửa chữa thì anh bị chảy máu mũi, đau họng... Vì nghi ngờ các vật liệu dùng trong nhà không tốt cho sức khỏe, nên He đã thực hiện một cuộc kiểm tra và kết quả cho thấy hàm lượng formaldehyde trong một phòng ngủ vượt tiêu chuẩn.

Chủ nhà tố nhà vệ sinh không đạt chuẩn nên rất khó ngồi

Theo anh He, trước khi nhận nhà, chủ đầu tư cam kết nội thất trong căn hộ 132m2 đều được làm từ vật liệu thân thiện với môi trường và không ảnh hưởng sức khỏe.

Khi chuyển về ở, gia chủ phát hiện nhiều vấn đề như tường bị bong tróc, giấy dán tường bị phồng rộp, gạch ốp không đảm bảo quy chuẩn, nhà vệ sinh lắp đặt chật chội, phòng cho con cái không có điện... Sau khi thống kê, có tới 52 vấn đề liên quan đến nội thất để báo với chủ đầu tư.

Về triệu chứng chảy máu mũi, anh đã tới bệnh viện để khám và được chẩn đoán viêm đường hô hấp trên. Bác sĩ nhận định có thể do hít phải khí độc formaldehyde. Khi về nhà, anh vẫn tiếp tục xuất hiện triệu chứng, đau khắp cơ thể, rụng tóc, khó thở... người đàn ông này tiếp tục đi bệnh viện khám thì tìm ra nhiều vấn đề khác như chức năng gan có vấn đề, trào ngược dạ dày, rối loạn tiêu hóa, viêm khớp, viêm mũi, viêm họng, viêm phế quản...

Khu nhà mà gia đình He mua ở trung tâm, giá đắt đỏ

Nghi ngờ đồ dùng trong nhà chứa chất ảnh hưởng sức khỏe, anh He đã chi tiền để Viện công nghệ đo lường Thượng Hải đánh giá. Theo báo cáo, chất lượng không khí trong một phòng ngủ có vấn đề. Tiêu chuẩn nồng độ formaldehyde trong phòng ngủ phải ở mức ≤ 0,10mg/m³, kết quả kiểm nghiệm cho thấy có một phòng ngủ ghi nhận nồng độ formaldehyde 0,18mg/m3, còn 2 phòng còn lại đều ở ngưỡng an toàn.

Đưa kết quả này cho chủ đầu tư là tập đoàn Lujiazui, anh He ngao ngán khi công ty này không chấp nhận kết quả. Họ cho rằng nhà bị đóng cửa lâu ngày nên không đáp ứng được điều kiện khi kiểm tra.

Để có được kết quả khách quan, tập đoàn này đã ủy quyền cho một bên khác kiểm tra thì phát hiện mức độ formaldehyde trong nhà là 0,048mg/m3 ở phòng ngủ chính, còn 2 phòng ngủ còn lại lần lượt là 0,045mg/m3 và 0,067mg/m3, trong khi giá trị chuẩn chỉ cần ≤0,08mg/m³. Đối chiếu kết quả của 2 bên thì thấy bản kiểm nghiệm của phía tập đoàn khẳng định căn hộ của gia đình He có chất lượng không khí đạt chuẩn.

Sau khi tập đoàn đưa ra bản kiểm nghiệm này, He tỏ ra không đồng tình. "Tôi không biết họ lấy từ đâu, không biết họ kiểm tra và bên kiểm tra cũng không ghi rõ ngày nên nghi ngờ là giả mạo", anh He nói.

Dắt nhau ra tòa

Bực mình với cách làm của chủ đầu tư, He đã đệ đơn kiện ra tòa án nhân dân quận Phố Đông về vấn đề formaldehyde và chỉ số các hữu cơ dễ bay hơi vượt ngưỡng trong căn hộ gia đình anh đã mua.

Sau 5 lần 7 lượt đòi quyền lợi, He không đạt được mục đích của mình

Khi ra tòa, chủ đầu tư cho rằng, anh He không thể khẳng định nguyên nhân nhiễm độc là do formaldehyde. Ngay cả khi nguyên đơn bị bệnh cũng không liên quan chủ đầu tư, vì chủ nhà đã có quá trình cải tạo nơi ở sau khi nhận nhà. Vì lý do nhân đạo, đơn vị thi công trang trí nội thất sẽ bồi thường 5000 tệ (17,5 triệu đồng) cho He.

Tòa đã bác bỏ đơn của He, nhưng anh này không đồng ý với phán quyết và kháng cáo lên cấp cao hơn. Tuy nhiên, tất cả đơn kháng cáo đều bị bác bỏ.

Theo báo chí Trung Quốc, 2 bản kiểm nghiệm formaldehyde trong căn do chủ đầu tư và He thực hiện dựa trên các thông số khác nhau. Bản kiểm nghiệm do He thực hiện dựa theo tiêu chuẩn chất lượng không khí trong nhà do Bộ Y tế Trung Quốc ban hành, phương pháp thử nghiệm theo tiêu chuẩn này yêu cầu phải đóng cửa sổ và cửa ra vào trong 12 tiếng trước khi tiến hành lấy mẫu.

Còn bản kiểm nghiệm của chủ đầu tư lại dựa trên quy định kiểm soát ô nhiễm môi trường trong nhà ở dân dựng được Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị-nông thôn Trung Quốc ban hành. Trong đó, cơ quan này chỉ yêu cầu lấy mẫu sau khi cửa sổ và cửa ra vào được đóng lại 1 tiếng.

Sự vênh nhau giữa các thông số do 2 bên quy định đã cho thấy sự bất cập giữa 2 bản kiểm nghiệm làm cho chủ đầu tư và chủ nhà không có tiếng nói chung. Ai cũng khẳng định là mình đúng với tiêu chuẩn ghi trên các văn bản.

Hiện, He tiếp tục gửi đến cơ quan chức năng của thành phố Thượng Hải nhưng chưa nhận được câu trả lời cuối cùng.

Quỳnh Hương (Theo Netease)

