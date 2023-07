XEM CLIP:

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó TGĐ Công ty Bluesky) trình bày: Bị cáo đã nhận thức được sai phạm của bản thân.

Bị cáo cho rằng doanh nghiệp của mình đã tổ chức được nhiều chuyến bay nhất, 109 chuyến, đưa gần 30.000 công dân về nước.

Nhưng càng đưa được nhiều công dân về thì tội bị cáo càng nặng. Bị cáo phải đưa hối lộ tương ứng tỷ lệ chuyến bay. Bị cáo xin HĐXX xem xét cho bị cáo cả công và tội.

Bà Hằng trình bày: Ban đầu bị cáo mong được ra tự thú, nhưng sau đó sự việc đáng tiếc đã xảy ra.

Bị cáo đã giúp Cơ quan điều tra (CQĐT) mở rộng vụ án, kết thúc vụ án sớm để có được phiên tòa ngày hôm nay, mong Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét cho bị cáo được hưởng khoan hồng.

Bị cáo Hằng khóc, nói: “Bị cáo muốn xin giảm án cho anh Nguyễn Anh Tuấn vì bị cáo là người đã đưa anh Tuấn vào vòng lao lý. Nếu HĐXX không xem xét được mức án giảm cho anh Tuấn, bị cáo xin những ngày tháng anh Tuấn bị giam thì cộng vào bản án của bị cáo, để anh Tuấn được trở về chăm sóc mẹ già”.

Được quyền nói lời sau cùng, bị cáo Lê Hồng Sơn (TGĐ Công ty Bluesky) trình bày: Kể từ ngày khởi tố vụ án đến nay đã hơn 500 ngày, bị cáo không thoát khỏi hối hận, dằn vặt về hành vi của mình. Doanh nghiệp của bị cáo vừa là người vi phạm, vừa là bị hại, nạn nhân của cơ chế xin-cho.

Bị cáo thiếu hiểu biết nên đã vi phạm. Trước khi phạm tội, bản thân bị cáo là công dân tốt, có trách nhiệm với gia đình, xã hội; riêng công ty có 100 cán bộ công nhân viên, đã đóng thuế cả trăm tỷ đồng cho Nhà nước.

Bị cáo đề nghị HĐXX có một bản án công tâm, mang tính nhân văn, giáo dục, răn đe hơn là một bản án mang tính trừng phạt, để bị cáo sớm được quay về với gia đình, xã hội, làm các công việc phát triển cho xã hội, để có thời gian chăm sóc mẹ già 88 tuổi đang trong cơn thập tử nhất sinh trước khi bị cáo bị bắt 2 ngày.

“Bị cáo xin cúi đầu nhận tội và vô cùng hối lỗi”, lời bị cáo Sơn.

Trước đó, tối 21/7, trong lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội) trình bày: Bị cáo rất đau xót, ăn năn hối hận vì lỗi lầm của mình. Vì thương người mà bị cáo đã mắc sai lầm, vi phạm pháp luật.

Bị cáo xin lỗi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, Ban giám đốc Công an Hà Nội, cán bộ Công an Hà Nội, vì sai lầm của bị cáo làm xấu đi hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân.

“Hôm nay bị cáo cảm ơn HĐXX, VKS giữ quyền công tố tại tòa đã phân tích, đánh giá, xem xét hành vi phạm tội của bị cáo.

Bị cáo xin HĐXX, VKS cho bị cáo có bản án nhẹ nhất, mong HĐXX xem xét đến hoàn cảnh của bị cáo khi bản thân đang bị bệnh hiểm nghèo, cân nhắc cho bị cáo có cơ hội được chăm sóc mẹ già" - lời ông Tuấn.

HĐXX tiến hành nghị án và sẽ tuyên án vào 14 h ngày 28/7.