Mục tiêu giữ an toàn cho người ngồi sau trên các mẫu xe bán tải cỡ trung đều không đạt yêu cầu. (Ảnh: IIHS)

Các thử nghiệm va chạm do Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc (IIHS) thực hiện cho thấy hầu hết các mẫu xe bán tải cỡ trung đều không đạt được mục tiêu giữ an toàn cho những người ngồi ở ghế sau trong trường hợp va chạm.

Cụ thể, toàn bộ 5 mẫu xe bán tải cỡ trung tiêu chuẩn tại Mỹ gồm Nissan Frontier (Nissan Navara), Ford Ranger, Chevrolet Colorado, Jeep Gladiator và Toyota Tacoma đều không nhận được xếp hạng an toàn tổng thể tốt bất chấp hầu hết trong số đó đã được thay thế bằng các phiên bản mới.

Theo kết quả thử nghiệm của IIHS, Nissan Frontier/Navara là chiếc xe an toàn nhất trong nhóm khi đạt được kết quả "Chấp nhận được", Ford Ranger bị đánh giá "Thấp", còn Chevrolet Colorado, Jeep Gladiator và Toyota Tacoma đều bị đánh giá "Kém".

Ông David Harkey - Chủ tịch của IIHS cho biết bài thử nghiệm va chạm phía trước đã được gia tăng độ khó tạo ra thách thức không nhỏ đối với những chiếc xe bán tải cỡ trung và cỡ nhỏ.

Dây đai an toàn cho hành khách phía sau kém hiện đại là nguyên nhân dẫn tới những chấn thương cho người ngồi. (Ảnh: IIHS)

Một vấn đề phổ biến dễ thấy trên các mẫu xe bán tải được thử nghiệm là đầu của hành khách phía sau khá gần với lưng ghế trước, khiến họ có nguy cơ cao bị chấn thương ở cổ hoặc ngực. Tuy nhiên, ông Harkey nhấn mạnh vấn đề này có thể được giải quyết nếu các hãng cải tiến dây an toàn cho hành khách phía sau.

Trong các cuộc thử nghiệm, IIHS sử dụng hình nộm hành khách phía sau có kích thước tương ứng với một phụ nữ nhỏ hoặc một đứa trẻ 12 tuổi, không giống như hình nộm người lái xe có kích thước tương ứng một người đàn ông trưởng thành trung bình.

Điều này phản ánh đúng thực tế hành khách thường ngồi ở phía sau, cho phép các nhà nghiên cứu thu được những dữ liệu có giá trị.

IIHS cho biết mặc dù thực tế nguy cơ chấn thương gây tử vong đối với những người ngồi phía sau có thắt dây an toàn cao hơn so với những người ngồi phía trước nhưng hàng ghế sau vẫn là nơi an toàn nhất cho trẻ nhỏ.

Dưới đây là video thử nghiệm va chạm của 5 mẫu xe bán tải cỡ trung do IIHS cung cấp.

Theo IIHS

Bạn hài lòng hay thất vọng với chiếc xe đầu tiên của mình? Hãy chia sẻ câu chuyện mua ô tô lần đầu tiên của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!