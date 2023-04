Thái Khánh Dư (19 tuổi, ở Tiền Giang) đã sống một cuộc đời bất hạnh bởi bệnh tật vây khốn. Cậu bé bị sỏi thận từ nhỏ, dù được cha mẹ đưa đi khám và điều trị ở nhiều nơi nhưng chưa khỏi. Cuối năm 2018, bệnh của Dư tiến triển nặng sang suy thận mạn giai đoạn cuối, phải chạy thận định kỳ.

Thế nhưng, dù cha mẹ em đã nỗ lực vay mượn để cứu chữa, bệnh vẫn ngày càng biến chứng. Khánh Dư bị động kinh, xơ gan.

Bệnh tật hiểm nghèo khiến Khánh Dư phải sống một cuộc đời bất hạnh.

Đầu năm 2023, thấy sức khỏe con ngày càng yếu, mà tiền bạc thì đã cạn đường lo liệu, gia đình gửi lời cầu cứu đến Báo VietNamNet với hi vọng được tiếp sức.

Sau khi bài viết “Cha mẹ cầm cố hết mảnh vườn, con trai 19 tuổi vẫn co quắp như đứa trẻ” được đăng tải, nhiều tấm lòng nhân ái đã dang tay giúp đỡ. Ngoài số tiền 35.520.500 do bạn đọc ủng hộ thông qua tài khoản Báo VietNamNet, nhiều nhà hảo tâm cũng đã liên hệ trực tiếp để giúp đỡ và động viên gia đình. Đáng tiếc, do bệnh tình quá nặng, Khánh Dư đã không thể vượt qua.

“Bệnh của con phát triển nhanh quá. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng chúng tôi vẫn vô cùng hụt hẫng”, chị Dung tâm sự.

Số tiền do bạn đọc ủng hộ vốn để chữa bệnh cho em, không ngờ lại trở thành tiền lo hậu sự. Gia đình chị Dung gửi lời cảm ơn chân thành tới những tấm lòng nhân ái đã thương con.