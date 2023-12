{"article":{"id":"2225345","title":"Gia đình nào giàu có nhất thế giới năm 2023?","description":"Danh sách “Những gia đình giàu nhất thế giới năm 2023” do hãng thông tấn Bloomberg mới công bố, đã tiết lộ việc dầu mỏ định hình lại sự phân bổ của cải toàn cầu.","contentObject":"<p>Theo bảng xếp hạng của Bloomberg, Nhà Nahyan, gia đình của Tổng thống Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan lần đầu tiên lọt vào danh sách, nhưng là hoàng gia giàu nhất thế giới năm 2023. Tiểu vương quốc Abu Dhabi, quê hương của họ là nơi tập trung phần lớn trữ lượng dầu mỏ của UAE. Tổng trị giá tài sản của gia đình này ước tính khoảng 305 tỷ USD.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/tong-thong-uae-848.jpg?width=768&s=WMb8oVkkATCfXR9HpUVNVw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/tong-thong-uae-848.jpg?width=1024&s=rflz0TWYeazeR7KNg8WcCA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/tong-thong-uae-848.jpg?width=0&s=MNac9l2h1sGYaKVYeSGZeg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/tong-thong-uae-848.jpg?width=768&s=WMb8oVkkATCfXR9HpUVNVw\" alt=\"tong thong uae.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/tong-thong-uae-848.jpg?width=260&s=NSZVwZAISuw4x-TcpMXCFg\"></picture>

<figcaption>Gia đình của Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Tổng thống Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) được xếp hạng giàu nhất thế giới năm 2023. Ảnh: The Filipino Times</figcaption>

</figure>

<p>Giàu thứ hai là gia đình Walton ở Mỹ, chủ sở hữu Walmart, hãng bán lẻ lớn nhất thế giới xét theo doanh thu. Tài sản ước tính của họ lên tới 259,7 tỷ USD.</p>

<p>Nằm trong top 3 là đế chế Hermes của Pháp, gia đình sở hữu thương hiệu thời trang xa xỉ cùng tên. Tài sản ước tính của nhà Hermes là 150,9 tỷ USD.</p>

<p>Gia đình Mars ở <a href=\"https://vietnamnet.vn/my-tag14892973140179898223.html\">Mỹ</a>, chủ sở hữu hãng bánh kẹo khổng lồ cùng tên, đứng thứ 4 trong danh sách với tổng trị giá tài sản là 141,9 tỷ USD.</p>

<p>Một cái tên mới lọt vào bảng xếp hạng – Nhà Al Thanis trị vì Qatar, chiếm vị trí thứ 5 với tài sản ước tính 133 tỷ USD. Sự giàu có của hoàng gia này dựa trên trữ lượng dầu khổng lồ ngoài khơi của Qatar. Tuy nhiên, Nhà Al Thanis cũng có tài sản đáng kể ở nước ngoài, chẳng hạn như nhãn hiệu thời trang Valentino đang nằm trong tay họ.</p>

<p>Trong số 10 gia đình giàu nhất hành tinh năm nay còn có gia đình Koch, chủ sở hữu tập đoàn hóa dầu Mỹ Koch Industries (127,3 tỷ USD) và Nhà Saud trị vì Ảrập Xêút, nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới (112 tỷ USD).</p>

<p>Bloomberg thống kê, tổng trị giá tài sản của 25 gia đình giàu nhất thế giới đã tăng 1.500 tỷ USD trong năm qua, tương đương khoảng 43%. Hãng thông tấn cũng lưu ý, 3 gia đình vùng Vịnh có tên trong bảng xếp hạng “có thể giàu hơn nhiều so với những ước tính thận trọng này”.</p>

Chủ tịch Kim Jong Un lần đầu tiên công khai Triều Tiên muốn phát triển vệ tinh do thám là vào tháng 1/2021.","displayType":1,"category":{"name":"Hồ sơ","detailUrl":"/the-gioi/ho-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/ho-so","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dau-an-trong-chuong-trinh-phat-trien-ve-tinh-va-ten-lua-tam-xa-cua-trieu-tien-2217294.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/trieu-tien-phat-trien-ve-tinh-va-ten-lua-tam-xa-den-muc-nao-1256.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217970","title":"Những cuộc đàm phán bí mật giúp mang lại thỏa thuận Israel – Hamas","description":"Ngay sau khi các tay súng Hamas bắt giữ con tin trong vụ đột kích đẫm máu vào miền nam Israel ngày 7/10, Qatar đã đề nghị Mỹ thành lập một nhóm nhỏ cố vấn giúp giải thoát họ.","displayType":1,"category":{"name":"Hồ sơ","detailUrl":"/the-gioi/ho-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/ho-so","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-cuoc-dam-phan-bi-mat-giup-mang-lai-thoa-thuan-israel-hamas-2217970.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/nhung-cuoc-dam-phan-bi-mat-giup-mang-lai-thoa-thuan-israel-hamas-1344.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T05:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216427","title":"Muôn kiểu thích nghi với độ tuổi lao động để tận dụng 'kinh tế bạc'","description":"Độ tuổi lao động luôn là vấn đề đau đầu của mỗi quốc gia vì liên quan đến các tầng lớp dân cư. Tuy nhiên, nhiều nước đã và đang nỗ lực cải tổ hệ thống “già cỗi” này.","displayType":1,"category":{"name":"Hồ sơ","detailUrl":"/the-gioi/ho-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/ho-so","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tim-hieu-ve-do-tuoi-lao-dong-cua-cac-nuoc-tren-the-gioi-2216427.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/anh-minh-hoa-11-1321.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T05:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216411","title":"Vì sao Trung Quốc kêu gọi người cao tuổi trở lại làm việc?","description":"Việc dân số giảm đi lần đầu tiên sau 6 thập kỷ và tốc độ già hóa dân số tăng nhanh buộc Trung Quốc phải kêu gọi người trên 60 tuổi trở lại lực lượng lao động.","displayType":1,"category":{"name":"Hồ sơ","detailUrl":"/the-gioi/ho-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/ho-so","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dan-so-gia-hoa-nhanh-chong-trung-quoc-keu-goi-nguoi-cao-tuoi-tro-lai-lam-viec-2216411.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/vi-sao-trung-quoc-keu-goi-nguoi-cao-tuoi-tro-lai-lam-viec-1560.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T05:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216433","title":"Cách đảo quốc sư tử kích thích 'nền kinh tế bạc’ bùng nổ","description":"Đảo quốc sư tử Singapore đang già hóa nhanh chóng. Đến năm 2030, ước tính cứ 4 người Singapore lại có một người từ 65 tuổi trở lên.","displayType":1,"category":{"name":"Hồ sơ","detailUrl":"/the-gioi/ho-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/ho-so","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cach-dao-quoc-su-tu-singapore-kich-thich-nen-kinh-te-bac-bung-no-2216433.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/lao-dong-cao-tuoi-2-1459.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-21T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216108","title":"Lý do người cao tuổi ‘chiếm lĩnh’ thị trường lao động ở Hàn Quốc","description":"Trong năm 2022, Hàn Quốc lần đầu ghi nhận số người lao động trên 60 tuổi đông hơn những người lao động ở độ tuổi 20.","displayType":1,"category":{"name":"Hồ sơ","detailUrl":"/the-gioi/ho-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/ho-so","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-ly-do-khien-nguoi-cao-tuoi-chiem-linh-thi-truong-lao-dong-o-han-quoc-2216108.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/19/ly-do-nguoi-cao-tuoi-chiem-linh-thi-truong-lao-dong-o-han-quoc-854.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-20T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214597","title":"Điểm danh những quân đội hùng mạnh nhất ở Trung Đông","description":"Cuộc xung đột toàn diện giữa Israel và Hamas đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến khu vực. Trong bối cảnh khủng hoảng, hãng tin Sputnik đã xếp hạng những quân đội mạnh nhất ở Trung Đông và mối liên hệ với cuộc xung đột đang diễn ra.","displayType":1,"category":{"name":"Hồ sơ","detailUrl":"/the-gioi/ho-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/ho-so","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-quan-doi-hung-manh-nhat-o-trung-dong-2214597.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/14/diem-danh-nhung-quan-doi-hung-manh-nhat-o-trung-dong-1405.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-15T05:46:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2212827","title":"Phanh phui đường dây mại dâm cao cấp chuyên phục vụ chính khách ở Mỹ","description":"Bộ Tư pháp Mỹ mới đây đã lật tẩy đường dây mại dâm cao cấp chuyên phục vụ chính khách, sĩ quan quân đội và nhân viên chính phủ ở bang Massachusetts và Virginia.","displayType":1,"category":{"name":"Hồ sơ","detailUrl":"/the-gioi/ho-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/ho-so","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phanh-phui-duong-day-mai-dam-cao-cap-chuyen-phuc-vu-chinh-khach-o-my-2212827.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/9/phanh-phui-duong-day-mai-dam-cao-cap-chuyen-phuc-vu-chinh-khach-o-my-451.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-09T10:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2210929","title":"Bị bắt vì nhận hối lộ, nữ quan chức Trung Quốc giả ngây \"là quà của bạn trai\"","description":"Với ngoại hình xinh đẹp và học vấn cao, Kim Anh Lệ nhanh chóng thăng quan tiến chức. Chỉ vì mờ mắt trước đồng tiền, nữ cán bộ Trung Quốc đã giúp 3 bạn trai làm ăn phi pháp.","displayType":1,"category":{"name":"Hồ sơ","detailUrl":"/the-gioi/ho-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/ho-so","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bi-bat-vi-nhan-hoi-lo-nu-quan-tham-trung-quoc-gia-ngay-la-qua-cua-ban-trai-2210929.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/9/bi-bat-vi-nhan-hoi-lo-nu-quan-chuc-trung-quoc-gia-ngay-la-qua-cua-ban-trai-221.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-09T06:01:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2212482","title":"Nhà tiên tri mù Vanga dự đoán những gì về năm 2024?","description":"Baba Vanga, nhà tiên tri mù nổi tiếng người Bulgaria, được cho đã đưa ra một số dự đoán gây chú ý về năm 2024, từ sự trỗi dậy của các vụ tấn công khủng bố đến những sự kiện thời tiết đáng sợ.","displayType":1,"category":{"name":"Hồ sơ","detailUrl":"/the-gioi/ho-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/ho-so","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-tien-tri-mu-vanga-du-doan-nhung-dieu-gi-ve-nam-2024-2212482.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/8/nha-tien-tri-mu-vanga-du-doan-nhung-gi-ve-nam-2024-631.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-08T12:54:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2210746","title":"Nữ quan tham Trung Quốc nhan sắc 'vạn người mê', chuyên hối lộ tình","description":"Đầu năm 2019, dư luận Trung Quốc xôn xao bởi vụ Khương Bảo Hồng, cựu Phó thị trưởng thành phố Vũ Uy, tỉnh Cam Túc thừa nhận đã “hối lộ tình” để thăng tiến trong công việc.","displayType":1,"category":{"name":"Hồ sơ","detailUrl":"/the-gioi/ho-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/ho-so","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-quan-tham-trung-quoc-nhan-sac-van-nguoi-me-chuyen-hoi-lo-tinh-2210746.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/7/nu-quan-tham-trung-quoc-nhan-sac-van-nguoi-me-chuyen-hoi-lo-tinh-1337.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-08T06:02:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2210913","title":"Bao cả trăm 'phi công', bà huyện ở Trung Quốc khai nhận cách ép trai trẻ","description":"Viên Lăng, nữ quan tham ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc từng gây xôn xao dư luận khi nhận hối lộ hơn 40,5 triệu Nhân dân tệ (NDT) và có hơn 100 nhân tình.","displayType":1,"category":{"name":"Hồ sơ","detailUrl":"/the-gioi/ho-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/ho-so","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chan-dung-nu-quan-tham-trung-quoc-vo-vet-tien-ban-bao-nuoi-trai-dep-2210913.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/6/bao-ca-tram-phi-cong-ba-huyen-o-trung-quoc-khai-nhan-cach-ep-trai-tre-1183.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-07T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2210791","title":"'Dan díu mập mờ' với 2 đời sếp, nữ quan tham Trung Quốc lên chức vù vù","description":"Bằng cách sử dụng vốn tự có, nữ quan tham Trương Tú Bình đã nhanh chóng thăng tiến, làm tới chức Phó bí thư thành ủy Tấn Trung (tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc).","displayType":1,"category":{"name":"Hồ sơ","detailUrl":"/the-gioi/ho-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/ho-so","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dan-diu-map-mo-voi-2-doi-sep-nu-quan-tham-trung-quoc-len-chuc-vu-vu-2210791.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/5/dan-diu-map-mo-voi-2-doi-sep-nu-quan-tham-trung-quoc-len-chuc-vu-vu-832.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-06T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2209527","title":"Israel đã tiến vào những đâu tại Dải Gaza?","description":"Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tiếp tục cuộc chiến chống Hamas bên trong Dải Gaza bằng cả đường không và đường bộ khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu thề sẽ xóa sổ Hamas.","displayType":1,"category":{"name":"Hồ sơ","detailUrl":"/the-gioi/ho-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/ho-so","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/israel-da-tien-vao-nhung-dau-tai-dai-gaza-2209527.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/1/israel-da-tien-vao-nhung-dau-tai-dai-gaza-464.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-01T10:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2208536","title":"Cảnh khốn khổ của các gia đình trú ẩn trong bệnh viện giữa xung đột Israel-Hamas","description":"Hàng chục nghìn dân thường trú ẩn trong bệnh viện Shifa, đang đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống giữa lúc giao tranh Israel-Hamas diễn ra khốc liệt.","displayType":1,"category":{"name":"Hồ sơ","detailUrl":"/the-gioi/ho-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/ho-so","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tinh-canh-nhieu-gia-dinh-tru-an-trong-benh-vien-de-tranh-xung-dot-israel-hamas-2208536.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/31/canh-khon-kho-cua-cac-gia-dinh-tru-an-trong-benh-vien-giua-xung-dot-israel-hamas-125.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-31T06:28:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2208376","title":"Cận cảnh mê cung đường hầm dưới lòng đất của Hamas","description":"Các nguồn tin an ninh cho biết, mê cung đường hầm dài hàng trăm km và sâu tới 80m bên dưới Gaza của Hamas là thách thức lớn đối với lực lượng bộ binh của Israel.","displayType":1,"category":{"name":"Hồ sơ","detailUrl":"/the-gioi/ho-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/ho-so","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-canh-me-cung-duong-ham-duoi-long-dat-cua-hamas-2208376.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/29/me-cung-duong-ham-cua-hamas-1487.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-30T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2206497","title":"Hé lộ cách các điệp vụ Hamas lên kế hoạch đột kích Israel suốt 2 năm","description":"Thông tin tình báo được chia sẻ với Mỹ hé lộ, một nhóm nhỏ các thành viên Hamas đã âm thầm lên kế hoạch suốt 2 năm cho cuộc tấn công đẫm máu bất ngờ vào lãnh thổ Israel.","displayType":1,"category":{"name":"Hồ sơ","detailUrl":"/the-gioi/ho-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/ho-so","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/he-lo-cach-cac-diep-vu-hamas-len-ke-hoach-dot-kich-israel-suot-2-nam-2206497.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/25/he-lo-cach-cac-diep-vu-hamas-len-ke-hoach-dot-kich-israel-suot-2-nam-835.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-26T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2206421","title":"Con tin Israel kể lại quãng thời gian bị Hamas giam giữ","description":"Yocheved Lifshitz, một trong hai con tin được Phong trào Hồi giáo Hamas thả tự do tối 23/10 đã hé lộ những gì bản thân bà phải trải qua trong thời gian bị các tay súng giam giữ.","displayType":1,"category":{"name":"Hồ sơ","detailUrl":"/the-gioi/ho-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/ho-so","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/con-tin-israel-ke-lai-quang-thoi-gian-bi-hamas-bat-giu-2206421.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/25/con-tin-israel-ke-lai-quang-thoi-gian-bi-hamas-giam-giu-814.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-25T14:17:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2205636","title":"Hamas kiếm tiền bằng cách nào?","description":"Hamas được cho là có ngân sách hoạt động rơi vào khoảng 300 triệu USD, lực lượng này kiếm tiền thông qua các quỹ từ thiện giả, thuế, buôn lậu, rửa tiền và tiền ảo.","displayType":1,"category":{"name":"Hồ sơ","detailUrl":"/the-gioi/ho-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/ho-so","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/he-lo-cach-thuc-kiem-tien-cua-hamas-2205636.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/23/hamas-kiem-tien-bang-cach-nao-882.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-24T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2204512","title":"Bất chấp ‘mưa bom bão đạn’, thầy giáo Palestine quyết ở lại Dải Gaza","description":"Abdallah Al-Naami, một thầy giáo Palestine sống ở Dải Gaza, đã tận mắt chứng kiến nhiều cảnh đau thương kể từ khi giao tranh Israel-Hamas nổ ra.","displayType":1,"category":{"name":"Hồ sơ","detailUrl":"/the-gioi/ho-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/ho-so","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-chap-mua-bom-bao-dan-tu-israel-thay-giao-palestine-quyet-o-lai-dai-gaza-2204512.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/20/bat-chap-mua-bom-bao-dan-thay-giao-palestine-quyet-o-lai-dai-gaza-1288.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-21T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2204096","title":"Nhóm tự xưng Thánh chiến Hồi giáo và mối quan hệ với Phong trào Hamas","description":"Giữa làn sóng phẫn nộ của dư luận quốc tế đối với vụ tấn công vào một bệnh viện ở Dải Gaza, khiến ít nhất 500 người thiệt mạng, Israel phủ nhận có liên quan, đồng thời cáo buộc nhóm tự xưng Thánh chiến Hồi giáo là thủ phạm.","displayType":1,"category":{"name":"Hồ sơ","detailUrl":"/the-gioi/ho-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/ho-so","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhom-tu-xung-thanh-chien-hoi-giao-va-moi-quan-he-voi-phong-trao-hamas-2204096.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/19/nhom-tu-xung-thanh-chien-hoi-giao-va-moi-quan-he-voi-phong-trao-hamas-1328.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-20T05:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2197761","title":"Các quốc gia ứng dụng công nghệ giảm ùn tắc giao thông như thế nào?","description":"Nhiều quốc gia trên thế giới đã ứng dụng công nghệ vào việc cảnh báo tắc đường, giúp giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông.","displayType":1,"category":{"name":"Hồ sơ","detailUrl":"/the-gioi/ho-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/ho-so","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cach-cac-quoc-gia-ung-dung-cong-nghe-de-giam-un-tac-giao-thong-2197761.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/11/cac-quoc-gia-ung-dung-cong-nghe-giam-un-tac-giao-thong-nhu-the-nao-796.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-12T05:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

