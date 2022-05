Giá hải sản tăng vọt, rau muống đắt đỏ 20.000 đồng/bó

Giá hải sản tăng vọt

Giá nhiều loại hải sản cả nhập khẩu lẫn trong nước đều tăng. Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trong suốt tháng 5, giá nhiều loại hải sản như cua, ghẹ,… ở mức cao kỷ lục. Giá ghẹ xanh loại 1 tại TP.HCM đang ở mức 830.000 - 880.000 đồng/kg, cao hơn dịp 30-4 và 1-5 đến 30.000 đồng/kg.

Chủ một số vựa hải sản cho biết trên Zing, hiện giá cua thịt loại 1 tại TP.HCM lên đến 730.000-850.000 đồng/kg, cua gạch giá 720.000-900.000 đồng/kg; giá tôm tít hiện là 1,4 triệu đồng/kg (năm ngoái là 1,1 triệu đồng/kg); sò dương tăng từ khoảng 180.000-200.000 đồng/kg lên mức 300.000-320.000 đồng/kg.

Hải sản tăng giá mạnh (Ảnh: Zing)

Đặc biệt, cá hồi tăng giá mạnh nhất trong 5 tháng đầu năm nay do giá nhập cao. Báo Pháp Luật TP.HCM thông tin, hiện giá bán lẻ cá hồi Na Uy loại nguyên con là 470.000 đồng/kg, tăng 20.000 đồng so với hồi tháng 4, tăng hơn 170.000 đồng so với đầu năm 2022. Các loại cá hồi phi lê có mức 780.000-900.000 đồng/kg.

Giá rau muống ở Hà Nội chạm 20.000 đồng/bó

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều diện tích rau màu tại Hà Nội và các vùng lân cận bị ngập úng, nguồn cung ra thị trường khan hiếm, khiến giá rau tăng đột biến. Theo khảo sát của phóng viên Gia đình và Xã hội tại các chợ lớn trên địa bàn Hà Nội, giá rau xanh tăng gấp đôi, gấp ba so với thời điểm một tuần trước, đặc biệt các loại rau thơm và rau gia vị.

Giá rau muống từ 5.000 đồng/bó đã lên tới 10.000-15.000 đồng/bó, rau ngót từ 5.000 đồng/bó tăng giá lên 10.000 đồng/bó, cà chua có giá từ 25.000-30.000 đồng/kg; các loại rau gia vị như bạc hà, tía tô, kinh giới có giá từ 3.000-5.000 đồng/bó.

Cua biển nhập khẩu giá rẻ hơn cua trong nước

Vài năm gần đây, thị trường xuất hiện nhiều loại cua biển sống nhập khẩu từ các nước Canada, Úc với giá không quá cao, thậm chí cua nâu Ireland còn rẻ hơn cua trong nước. Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại một cửa hàng hải sản ở quận 1, TP HCM, có 3 loại cua sống nhập khẩu là cua biển Canada giá gần 1,2 triệu đồng/kg; cua biển Úc gần 1,1 triệu đồng và cua nâu Ireland giá chỉ 669.000 đồng/kg. Tại cửa hàng này, cua Việt Nam có giá 729.000 đồng/kg (cua thịt) và 790.000 đồng/kg (cua gạch).

Cua nhập khẩu giá rẻ hơn cua trong nước (Ảnh: Người Lao Động)

Cua nâu Ireland được coi là dòng hải sản cao cấp. Theo Báo Dân Việt, trước đây, cua nâu Ireland chỉ được nhập về Việt Nam sau khi đã được hấp chín, hút chân không và bán với giá từ 350-450 nghìn đồng/kg. Trong một vài năm gần đây, loại cua này được nhập về dưới dạng tươi sống và bán với giá tới cả triệu đồng/kg. Vài ngày gần đây, cua nâu được bày bán với giá rẻ chưa từng có, rẻ hơn cả cua biển Việt Nam.

Hàng hóa tăng phi mã theo giá xăng

Giá xăng lập kỷ lục gần 31.000 đồng/lít gây áp lực rất lớn đến giá hàng hóa. Theo Báo Giao Thông, hiện giá trứng gà tăng 1.500 - 2.000 đồng so với trước đó. Thịt gà công nghiệp ở mức 60.000 - 90.000 đồng/kg. Giá dầu ăn 45.000 - 80.000 đồng/lít, tăng 10.000 - 15.000 đồng so với năm ngoái.

Giá mì tôm, nước mắm cũng đồng loạt "rủ nhau" tăng. Theo Báo Dân Trí, mì tôm nhích 5.000 - 10.000 đồng/thùng. Nước mắm tăng từ 3.000-5.000 đồng/chai. Muối ăn cũng tăng 2.000 đồng/kg so với thời điểm trước Tết.

Giá bò hơi "chạm đáy", thịt bò ở chợ vẫn không giảm

Trong khi giá bò hơi tại chuồng giảm mạnh thì thịt bò thương phẩm vẫn "neo" ở mức cao. Theo Báo Nghệ An, giá trâu, bò thịt tại chuồng đang ở mức 55.000 - 70.000 đồng/kg, giảm gần một nửa so với trước Tết Nguyên đán.

Giá thịt bò tại các chợ dân sinh không giảm (Ảnh: Báo Nghệ An)

Còn ở các chợ dân sinh, giá thịt trâu, bò vẫn giữ nguyên như khi giá trâu, bò hơi ở "đỉnh cao" là 100.000 - 110.000 đồng/kg. Hiện giá thịt bò từ 180.000 - 250.000 đồng/kg; giá thịt trâu 170.000 - 230.000 đồng/kg; giá thịt bê từ 160.000 - 230.000 đồng/kg.

Giá thép trong nước giảm mạnh

Nhiều doanh nghiệp thông báo giảm giá thép từ ngày 27/5 với mức giảm đến 500.000 đồng/tấn. Sau giảm giá, giá thép trong nước dao động từ 17 - 18 triệu đồng/tấn.

Tính từ đầu năm tới nay, giá thép xây dựng trong nước trải qua 10 lần điều chỉnh, trong đó 7 lần tăng và 3 lần giảm. Giá thép đã thấp hơn 1-1,5 triệu đồng/tấn so với đầu tháng 4

Tivi giảm giá 80%, điều hòa, máy giặt đồng loạt giảm sâu

Nhằm kích cầu mua sắm, hàng loạt sản phẩm điện lạnh, điện gia dụng đang được các siêu thị, cửa hàng điện máy giảm giá "khủng". Theo Nhịp sống kinh tế, tại một siêu thị điện máy lớn trên đường Tôn Đức Thắng, nhiều mẫu tivi được mạnh tay giảm giá lên tới 80%.

Tivi giảm giá mạnh

Không chỉ tivi, dù đang bước vào "tháng điều hòa" nhưng các mẫu điều hòa cũng được giảm "sốc" khi chỉ cần 3 triệu đồng là có thể sở hữu chiếc điều hòa mới, bảo hành chính hãng. Ngoài ra, các sản phẩm khác như máy giặt, máy lọc không khí, laptop, quạt điều hòa,... cũng được khuyến mãi từ 20-50% để thu hút người tiêu dùng. Nồi chiên không dầu, máy sấy quần áo, quạt điện cơ… có mức giảm thấp nhất khoảng 10%.

Điện thoại giảm giá “siêu sốc”, iPhone 12 rẻ chưa từng có

Gần đây, trước thông tin iPhone 14 sẽ ra mắt vào tháng 9 tới, hàng loạt cửa hàng, siêu thị kinh doanh điện thoại di động đã tung ra các chương trình ưu đãi, giảm giá sâu các mẫu iPhone cũ. Báo Dân Việt cho biết, tại một số cửa hàng ở Hà Nội, iPhone 13 Series giảm 6 triệu đồng; Phone 11 giảm tới 8,6 triệu đồng.

Đáng chú ý, iPhone 12 128GB giảm giá 9,4 triệu đồng so với giá niêm yết, chỉ còn 17,5 triệu đồng; iPhone 12 64Gb cũng giảm 9,1 triệu đồng xuống còn 15,8 triệu đồng; iPhone 12 mini còn 14,9 triệu đồng… Đây được coi là mức giá thấp nhất của iPhone 12 kể từ khi ra mắt đến nay

Loại mận trồng trên núi cao đắt ngang nho Mỹ vẫn 'siêu' hút khách

Khi vào chính vụ hè, giá các loại trái cây bắt đầu có dấu hiệu "hạ nhiệt", riêng chỉ có một loại mận Pu Nhi có giá bán cao vẫn siêu "hút" khách. Theo Gia Đình và Xã Hội, mận Pu Nhi được trồng chủ yếu tại núi Pu Nhi ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Những trái mận Pu Nhi khi chín đỏ có màu thẫm, giòn, dóc hạt, ngọt đậm, hậu vị thơm ngon không kém quả cherry.

Mận Pu Nhi đầu mùa có giá bán rất đắt đỏ nhưng vẫn được nhiều người lùng mua. Tại một số chợ dân sinh, chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội, giá loại mận "cherry Việt Nam" dao động từ 100.000 - 150.000 đồng/kg, tuỳ từng loại và mẫu mã.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)