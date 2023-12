Với mục tiêu giảm tối đa những thiệt hại do cháy nổ gây ra, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum áp dụng mô hình Cửa hàng xăng dầu kiểu mẫu về an ninh trật tự và PCCC.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Chi nhánh xăng dầu Kon Tum có 29 cửa hàng, phủ khắp các huyện, thành phố. Đây là những đầu mối kinh doanh xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn… Các cửa hàng này cũng là nơi tiếp nhận, cung ứng, bảo quản và dự trữ xăng dầu. Do đó, việc tăng cường các công tác bảo đảm an toàn PCCC&CNCH là rất quan trọng.

Việc triển khai mô hình Cửa hàng xăng dầu kiểu mẫu về an ninh, trật tự và PCCC đã được thực hiện từ năm 2021 tại Cửa hàng xăng dầu số 127. Mô hình gồm 7 thành viên tham gia với nhiệm vụ là tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự, PCCC để người lao động nắm được những kiến thức, kỹ năng PCCC, từ đó, chủ động, tự giác và tích cực tham gia vào công tác này.

Lực lượng Cảnh sát PCCC diễn tập phòng cháy, chữa cháy

Hàng quý, các thành viên trong tổ sẽ được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tuyên truyền các kiến thức, kỹ năng, công tác tự kiểm tra an toàn PCCC tại chỗ và thực hiện các phương án diễn tập PCCC&CNCH.

Sau một năm triển khai mô hình này tại Cửa hàng xăng dầu số 127, đã có 58 đợt tuyên truyền được tổ chức với 293 lượt người tham gia; lực lượng cũng đã tổ chức 104 lượt tự kiểm tra an toàn PCCC, nhắc nhở hơn 100 lượt người dân có hành vi sử dụng điện thoại di động khi giao dịch tại cây xăng, góp phần ngăn chặn, phòng chống cháy nổ.

Với những tín hiệu tích cực mà mô hình Cửa hàng xăng dầu kiểu mẫu về an ninh, trật tự và phòng cháy chữa cháy mang lại, tháng 12/2022, mô hình đã được nhân rộng ra 20 cửa hàng thuộc Chi nhánh xăng dầu Kon Tum.

Tới nay, 21 Tổ điều hành mô hình Cửa hàng xăng dầu kiểu mẫu về an ninh, trật tự và phòng cháy chữa cháy tại Kom Tum đã tổ chức hơn 900 lượt tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp an toàn PCCC&CNCH, các kỹ năng ứng phó với sự cố cháy nổ tại cửa hàng xăng dầu với gần 1.600 lượt người tham gia.

Tổ điều hành cũng đã triển khai gần 1.400 lượt tuyên truyền qua các hệ thống đài phát thanh, loa tuyên truyền tại các khu dân cư. Cùng với đó, hơn 250.000 tờ rơi, cẩm nang có nội dung liên quan tới hoạt động PCCC&CNCH cũng đã được phát hành đến tay người dân khi giao dịch tại các cửa hàng xăng dầu, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng chữa cháy, thoát nạn cho người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về mô hình Cửa hàng xăng dầu kiểu mẫu về an ninh, trật tự và phòng cháy chữa cháy, Tổ điều hành cũng đã thành lập trang Facebook để đăng tải những thông tin liên quan tới mô hình Cửa hàng xăng dầu kiểu mẫu.

Qua đó, đăng tải hơn 160 tin bài tuyên truyền, vận động, tiếp cận hơn 23.000 lượt người và thu thú hơn 14.000 lượt tương tác, tạo những chuyển biến tích cực trong cộng đồng trong công tác PCCC&CNCH, góp phần giảm thiểu những thiệt hại do cháy nổ gây ra trên địa bàn tỉnh Kon Tum.