Ngày 14/11, tại Hà Nội, Cục An toàn thông tin – AIS thuộc Bộ TT&TT Việt Nam và Cơ quan An ninh mạng và an ninh cơ sở hạ tầng - CISA, Bộ An ninh nội địa, Hoa Kỳ đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng.

Có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm và ông Marc Knapper - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam, lễ ký ghi nhớ hợp tác là một dấu mốc đáng nhớ trong hợp tác song phương về an toàn thông tin mạng, đồng thời cũng phản ánh sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam - Hoa Kỳ.

CISA là cơ quan phụ trách hoạt động an ninh mạng liên bang, điều phối quốc gia về khả năng phục hồi và an ninh cơ sở hạ tầng quan trọng.

Cơ quan này cũng có trách nhiệm chủ trì các hoạt động của quốc gia nhằm nâng cao nhận thức, quản lý và giảm thiểu rủi ro với cơ sở hạ tầng vật lý và không gian mạng Hoa Kỳ.

Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng giữa Cục An toàn thông tin với CISA của Hoa Kỳ diễn ra ngày 14/11 tại Hà Nội, có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper. Ảnh: Thảo Anh

Cục An toàn thông tin của Việt Nam và Cơ quan An ninh mạng và an ninh cơ sở hạ tầng Hoa Kỳ đều cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ để hiện thực hóa các mục tiêu được đề ra trong biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực an toàn thông tin mới ký kết.

Hai bên cũng bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa 2 đơn vị sẽ ngày càng bền vững, phát triển mạnh mẽ, xứng tầm với quan hệ đối tác toàn diện của Việt Nam và Hoa Kỳ.

Quyền Cục trưởng Cục An toàn thông tin Trần Quang Hưng nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác với CISA. Ảnh: Thảo Anh

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Quang Hưng, quyền Cục trưởng Cục An toàn thông tin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác với CISA trong việc nâng cao năng lực an toàn thông tin mạng của Việt Nam.

Theo ông Trần Quang Hưng, trước các mối đe dọa trên không gian mạng ngày càng tinh vi, biên bản ghi nhớ với CISA đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Việt Nam để bảo vệ cơ sở hạ tầng số quan trọng và đảm bảo không gian mạng an toàn.

“Việc hợp tác với một tổ chức giàu kinh nghiệm như CISA không chỉ giúp Việt Nam tăng cường khả năng bảo vệ lợi ích quốc gia mà còn góp phần vào một tương lai an toàn, thịnh vượng hơn trên toàn cầu", quyền Cục trưởng Cục An toàn thông tin nhận xét.

Ông Trent Frazier, Phó Giám đốc Phụ trách Quan hệ đối tác quốc tế CISA dự lễ ký kết qua cầu truyền hình và có cuộc điện đàm trực tuyến với lãnh đạo Cục An toàn thông tin. Ảnh: Thảo Anh

Tham dự lễ ký ghi nhớ hợp tác qua cầu truyền hình, ông Trent Frazier, Phó Giám đốc Phụ trách Quan hệ đối tác quốc tế của CISA cho hay, hợp tác và cộng tác là ‘chìa khóa’ để bảo vệ thành công cơ sở hạ tầng quan trọng và nâng cao hơn nữa năng lực an toàn mạng.

“Biên bản ghi nhớ hợp tác này sẽ tăng cường quan hệ đối tác sẵn có giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, giúp Hoa Kỳ có thể thúc đẩy hiệu quả đổi mới, bảo mật cơ sở hạ tầng số và bảo vệ chống lại các mối đe dọa mạng đang không ngừng gia tăng”, ông Trent Frazier chia sẻ.