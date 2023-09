Sáng 1/9, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Ngọc Minh (SN 1993, ở phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) về tội "Cướp tài sản".

Nghi can bị cơ quan công an bắt. Ảnh CACC.

Trước đó, Công an thị xã Mỹ Hào nhận được tin báo về việc tối 18/6, tại một quán bi-a ở xã Dương Quang (thị xã Mỹ Hào) xảy ra vụ cướp tài sản.

Nhận được thông tin, Công an thị xã Mỹ Hào đã vào cuộc điều tra, xác định vào đầu năm 2022, Minh cho H. vay số tiền 10 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày (180%/ năm).

Nhưng sau đó H. không trả lãi cho Minh như đã thỏa thuận. Đến ngày 18/6, khi H. đang chơi bi-a cùng bạn thì gặp Minh cùng 2 nam thanh niên đi vào quán.

Tại đây, Minh đã đánh và yêu cầu H. phải liên hệ với mẹ mang tiền trả nợ. Sau đó mẹ của H. đã mang số tiền 3 triệu đồng đến đưa cho Minh.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Công an thị xã Mỹ Hào đã bắt giữ Minh về tội cướp tài sản. Đồng thời tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.