Sau khi được giới thiệu tại Ấn Độ vào ngày 21/3 vừa qua, những chiếc xe Hyundai Verna 2023 (hay còn gọi là Hyundai Accent 2023) đã lần lượt được giao đến tay khách hàng. Tuy nhiên, đã có vụ tai nạn đầu tiên liên quan đến Hyundai Accent 2023.

Chiếc Hyundai Accent 2023 vỡ nát phần đầu sau va chạm (Ảnh: TimesDrive)

Theo đó, chiếc Hyundai Accent 2023 màu xám vừa mới rời khỏi showroom được ít phút thì bị một chiếc mô tô phân khối lớn mang thương hiệu Royal Enfield Classic 350 đâm phải.

Thời điểm gây tai nạn, chiếc mô tô đang chạy với tốc độ khoảng 80 km/h. Cú va chạm mạnh đã khiến 2 người ngồi trên xe mô tô Royal Enfield bị hất văng xuống đường trong khi chắn bùn trước và nắp ca-pô của chiếc Hyundai Accent 2023 bị biến dạng hoàn toàn. Thậm chí, toàn bộ mặt ca-lăng của chiếc Hyundai Accent 2023 này cũng đã bị bung ra.

Chiếc Hyundai Accent 2023 này thuộc phiên bản SX (O) (Ảnh: TimesDrive)

Hai người ngồi trên chiếc mô tô bị thương khá nặng và đã được người dân đưa đến bệnh viện gần đấy. Được biết, khi xảy ra vụ va chạm, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.

Chiếc Hyundai Accent 2023 trong vụ tai nạn này trạng bị động cơ xăng 1.5L 4 xy-lanh, hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm.

Hyundai Accent 2023 đời mới có nhiều tính năng an toàn hiện đại (Ảnh: TimesDrive)

Bên cạnh đó, Hyundai Accent 2023 cũng sở hữu tính năng an toàn hiện đại với hệ thống an toàn chủ động Hyundai SmartSense. Các công nghệ an toàn khác đáng chú ý trên Hyundai Accent 2023 có thể kể đến như hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ tránh va chạm với người đi bộ/xe đạp/ô tô phía trước, cảnh báo điểm mù,…

(Theo TimesDrive)