Báo Times of Israel dẫn tuyên bố ngày 15/12 của IDF cho biết, quân đội Do Thái đã điều các máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng tấn công và máy bay không người lái (UAV) oanh tạc các khu quân sự, đồn gác, trạm quan sát, kho vũ khí và trung tâm chỉ huy thuộc lực lượng an ninh nội bộ của Phong trào Hồi giáo Hamas ở thị trấn Rafah, phía nam Dải Gaza và giáp với Ai Cập.

Binh sĩ Israel tham gia chiến dịch quân sự chống Hamas ở Dải Gaza. Ảnh: IDF

Theo IDF, các vụ không kích đã "giáng đòn mạnh" vào khả năng đưa lậu thêm vũ khí vào Dải Gaza của Hamas. IDF cũng cáo buộc bộ máy an ninh của nhóm vũ trang Hồi giáo người Palestine đã “cướp các chuyến hàng nhân đạo vào Gaza, hỗ trợ buôn lậu vũ khí và tham gia vào các hoạt động chống binh lính IDF trong khu vực”.

Hamas tuyên bố hệ thống đường hầm Gaza có thể chống ngập

Theo CNN, tại một cuộc họp báo ở Beirut (Lebanon) hôm 14/12, phát ngôn viên Hamas Osama Hamdan tuyên bố hệ thống đường hầm của nhóm ở Dải Gaza có thể chống chọi với nguy cơ bị ngập lụt.

“Các đường hầm do các kỹ sư được đào tạo bài bản và có kiến thức xây dựng. Họ đã tính đến mọi khả năng tấn công nếu bị chiếm đóng, bao gồm cả việc bơm nước vào đường hầm”, ông Hamdan nói.

Mê cung đường hầm của Hamas phía dưới Dải Gaza. Nguồn: Hamas

Phát ngôn viên của Hamas có phát biểu trên sau khi truyền thông quốc tế ngày 12/12 đưa tin, IDF đã bắt đầu bơm nước biển vào một số đường hầm ở Gaza nhằm nhấn chìm mạng lưới địa đạo này.

Mỹ nói Israel sẽ chuyển sang giai đoạn mới của xung đột

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 15/12 cho biết, Israel sẽ chuyển sang một giai đoạn khác của cuộc xung đột, tập trung vào “những cách thức chính xác hơn” nhắm vào giới lãnh đạo Hamas.

Tại cuộc họp báo ở Tel Aviv trước khi công du Bờ Tây, ông Sullivan lưu ý, Mỹ muốn thấy kết quả từ ý định của Israel nhằm tránh thương vong cho dân thường ở Gaza. Theo quan chức này, Chính quyền Palestine cần được "cải tiến và hồi sinh", báo hiệu tầm nhìn của Washington đối với Gaza sau xung đột.