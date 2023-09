XEM VIDEO:

Đón Tổng thống Mỹ và đoàn tại sân bay có: Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; ​Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; ​Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng; ​Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc; Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước (Bộ Ngoại giao) Nguyễn Việt Dũng; cùng một số cán bộ Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày 10-11/9 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chiếc Không lực 1 chở Tổng thống Mỹ Joe Biden đến sân bay Nội Bài

Tổng thống Mỹ Joe Biden bước xuống máy bay

Xe chở Tổng thống Mỹ Joe Biden rời sân bay, lăn bánh trên đường phố Hà Nội

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Joe Biden kể từ khi ông nhậm chức đầu năm 2021.

Tháp tùng Tổng thống Mỹ có: Ngoại trưởng Antony Blinken; Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper; Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan; Đặc phái viên về Khí hậu của Tổng thống John Kerry; Trợ lý Tổng thống, Phó Cố vấn An ninh quốc gia John Finer; Phó Trợ lý Tổng thống, Điều phối viên đặc biệt Hội đồng An ninh quốc gia Kurt Campbell; Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink; Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc cao cấp Hội đồng An ninh quốc gia Mira Rapp-Hooper; Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc cao cấp Hội đồng An ninh quốc gia Tarun Chhabra.

Việt Nam và Mỹ chính thức bình thường hóa quan hệ từ tháng 7/1995 và nâng cấp lên Đối tác toàn diện tháng 7/2013, với nhiều chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước. Hai bên hợp tác trên mọi lĩnh vực: Chính trị - ngoại giao, kinh tế, giáo dục, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh...

Tổng thống Mỹ đầu tiên đến Việt Nam sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao là ông Bill Clinton vào tháng 11/2000. Kể từ đó, các đời tổng thống Mỹ đều thăm Việt Nam, gồm các ông George W. Bush, Barack Obama và Donald Trump.

Năm nay hai nước kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện.