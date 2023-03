Khu đô thị Dương Nội là dự án lớn phía Tây Hà Nội do Tập Đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư, nằm tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội. Khu đô thị được quy hoạch đồng bộ trong nội khu là Hồ Bách Hợp Thủy rộng 12ha, Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông.

Dự án được khởi công từ năm 2008 với tổng mức đầu tư ban đầu 7.642 tỷ đồng, tuy nhiên nơi này vẫn còn vài khu vực chưa được thi công hoặc đang trong quá trình hoàn thiện.

Trong những ngày này, nhiều ngôi nhà đang được thi công dở dang, tôn và lưới quây xung quanh, nguyên vật liệu ngổn ngang.

Các con đường bên trong khu đô thị được quy hoạch rộng rãi, tuy nhiên luôn thưa vắng người qua lại.

Khung cảnh im lìm tại khu dự án có diện tích lên tới 197,3ha.

Một căn nhà thuộc khu liền kề có vài lớp rào chắn ở các lối ra vào. Biển rao vặt cho thuê được treo trên ban công.

Dù cho hạ tầng, cảnh quan, đường xá, hệ thống đèn chiếu sáng hầu như đã đầy đủ, số lượng cư dân về ở vẫn thưa thớt. Nhiều người sống gần đó thư thái đi dạo vì vắng vẻ, ít xe cộ đi lại.

Trên một số trang web bất động sản, giá các căn biệt thự liền kề, villa tại đây từ 110- 140 triệu đồng/m2 (tuỳ theo phân khu và loại hình sản phẩm). Tính ra để sỡ hữu được một căn biệt thự ở đây, người mua phải bỏ ra từ 10 tỷ đồng trở lên, tùy căn.

Nhiều căn biệt thự đắt giá thời gian này vẫn có biển rao cho thuê, bán được dán trước mặt tiền. Các lối ra vào được chăng dây hoặc khóa trái cửa.

Nhiều diện tích đất thuộc dự án đến nay vẫn bỏ không, chưa bắt đầu xây dựng.

Dự án được chia làm 4 phân khu: khu đô thị Dương Nội 1, 2, 3, 4 tương đương A, B, C, D. Bao gồm các loại hình sản phẩm như: biệt thự, shophouse, chung cư, văn phòng và nhiều tiện ích khác. Trong đó khu biệt thự có: khu biệt thự An Khang, An Phú, An Vượng.