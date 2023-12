{"article":{"id":"2224925","title":"Lai Châu không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại về người trong năm 2023","description":"Trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh Lai Châu ghi nhận 5 vụ cháy, giảm 54% so với năm ngoái, và không gây thiệt hại về người.","contentObject":"<p>Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lai Châu, trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 5 vụ cháy, gây thiệt hại hơn 2,8 tỷ đồng, đặc biệt, không gây thiệt hại về người.</p>

<p>Để có được kết quả này, Công an tỉnh Lai Châu đã ban hành 144 văn bản, đã trình UBND tỉnh ban hành 7 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, cơ sở, ban ngành, đoàn trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC&CNCH.</p>

<p>Trong năm 2023, tỉnh Lai Châu cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng, phát huy lực lượng PCCC quần chúng, chủ động thực hiện 40 tin bài về công tác đảm bảo an toàn PCCC&CNCH trên các website, cổng thông tin của tỉnh.</p>

<p>Cùng với đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lai Châu cũng phối hợp với các đơn vị tổ chức 29 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho 2.400 người, bao gồm lực lượng PCCC cơ sở với 1.560 người, lực lượng dân phòng với 808 người và lực lượng PCCC chuyên ngành với 32 người.</p>

<p>Bên cạnh đó, Phòng cũng đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, trải nghiêm, hướng dẫn kỹ năng PCCC&CNCH cho gần 7.000 cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trên địa bàn tỉnh.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/z4453268874369-654ffa845ac0393a23592c9e72dec6cf-556.jpg?width=768&s=Rm0sT0YZ811f8uAhhRhvAw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/z4453268874369-654ffa845ac0393a23592c9e72dec6cf-556.jpg?width=1024&s=mW5xmidb4rCp7FQ94iE9SQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/z4453268874369-654ffa845ac0393a23592c9e72dec6cf-556.jpg?width=0&s=RXQPGrC0yfJHvMG7h1UnrA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/z4453268874369-654ffa845ac0393a23592c9e72dec6cf-556.jpg?width=768&s=Rm0sT0YZ811f8uAhhRhvAw\" alt=\"z4453268874369 654ffa845ac0393a23592c9e72dec6cf.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/z4453268874369-654ffa845ac0393a23592c9e72dec6cf-556.jpg?width=260&s=KFCRnm3Ypx7DOM_e7IM4Yw\"></picture>

<figcaption>Mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng được Công an tỉnh Lai Châu triển khai</figcaption>

</figure>

<p>Trong năm 2023, công tác xây dựng và phát huy vai trò của các Tổ liên gia an toàn PCCC cũng được triển khai mạnh mẽ. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức tập huấn, xây dựng và thực tập các tình huống, phương án chữa cháy tại các tổ liên gia phù hợp với điều kiện thực tế, qua đó, đảm bảo về yêu cầu thực tế, tiết kiệm, hiệu quả. Qua đó, các thành viên trong tổ liên gia đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng xử lý đám cháy trong giai đoạn đầu.</p>

<p>Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lai châu cũng đã hướng dẫn công an các huyện, thành phố tiến hành rà soát, xây dựng mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và các Điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn. Theo thống kê, tính tới ngày 14/10, trên địa bàn tỉnh đã thành lập được 99 tổ liên gia an toàn PCCC và 9 điểm chữa cháy công công. 100% các tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn tình đã được thực tập các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.</p>

<p>Ngoài ra, công tác tuyên truyền về PCCC&CNCH cũng được đẩy mạnh thông qua hình thức loa phát thanh của phường, xã, thôn. Cùng với đó, các cán bộ công an trên địa bàn cũng đã trực tiếp phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về công tác đảm bảo an toàn PCCC.</p>

<p>Cũng trong năm 2023, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lai Châu đã đẩy mạnh triển khai công tác kiểm tra an toàn PCCC tại hơn 600 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. Qua công tác kiểm tra, Phòng đã phát hiện và xử lý vi phạm 8 vụ với số tiền 37,5 triệu đồng.</p>

<p>Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lai Châu, số vụ cháy trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh giảm 6 vụ so với năm ngoái, số người bị thương không tăng, thiệt hại về tài sản giảm, không ghi nhận thiệt hại về người, qua đó, vượt các chỉ tiêu được giao.</p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/lai-chau-khong-de-xay-ra-chay-lon-gay-thiet-hai-ve-nguoi-trong-nam-2023-2224925.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/lai-chau-khong-de-xay-ra-chay-lon-gay-thiet-hai-ve-nguoi-trong-nam-2023-554.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/lai-chau-khong-de-xay-ra-chay-lon-gay-thiet-hai-ve-nguoi-trong-nam-2023-555.jpg","updatedDate":"2023-12-11T11:59:29","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"11/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2221404","title":"Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng lực lượng PCCC và CNCH tinh nhuệ, hiện đại","description":"Hà Nội đặt mục tiêu đảm bảo về mạng lưới trụ sở, lực lượng và trang thiết bị, phương tiện PCCC. Đồng thời đảm bảo theo phương châm “lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-dat-muc-tieu-xay-dung-luc-luong-pccc-va-cnch-tinh-nhue-hien-dai-2221404.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/ha-noi-dat-muc-tieu-xay-dung-luc-luong-pccc-va-cnch-tinh-nhue-hien-dai-539.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:59:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223227","title":"Nỗ lực đưa bình chữa cháy tới mọi nhà","description":"Trước diễn biến cháy nổ phức tạp trong thời gian qua, các địa phương trên cả nước đều nỗ lực đưa bình chữa cháy tới từng hộ gia đình.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/no-luc-dua-binh-chua-chay-toi-moi-nha-2223227.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/no-luc-dua-binh-chua-chay-toi-moi-nha-533.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225593","title":"Lào Cai thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô","description":"Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ký ban hành văn bản khẩn yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện những biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2023 - 2024.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lao-cai-thuc-hien-cac-bien-phap-phong-chay-chua-chay-rung-mua-kho-2225593.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/lao-cai-thuc-hien-cac-bien-phap-phong-chay-chua-chay-rung-mua-kho-862.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:03:22","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222954","title":"Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH","description":"Theo Đai biểu Quốc hội Nguyễn Thị Minh Trang, cần nâng cao kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho người dân theo phương châm 'bốn tại chỗ' để bảo vệ an toàn tín mạng và tài sản của nhân dân.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nang-cao-hieu-qua-phong-trao-toan-dan-tham-gia-pccc-va-cnch-2222954.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nang-cao-hieu-qua-phong-trao-toan-dan-tham-gia-pccc-va-cnch-445.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T14:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222746","title":"Cách làm hay trong công tác nhân rộng mô hình PCCC","description":"Trong công tác xây dựng các mô hình phòng cháy, chữa cháy (PCCC), việc dân vận khéo để thuyết phục người dân tham gia được xem là yếu tố then chốt.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cach-lam-hay-trong-cong-tac-nhan-rong-mo-hinh-phong-chay-chua-chay-2222746.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/cach-lam-hay-trong-cong-tac-nhan-rong-mo-hinh-pccc-436.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T13:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222760","title":"Những điểm sáng về mô hình PCCC Hà Nội triển khai trong năm 2023","description":"Để đảm bảo công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy chính quyền và người dân Thủ đô đã cùng chung tay nỗ lực thực hiện 6 mô hình phòng cháy, chữa cháy (PCCC).","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-diem-sang-ve-mo-hinh-pccc-ha-noi-trien-khai-trong-nam-2023-2222760.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nhung-diem-sang-ve-mo-hinh-pccc-ha-noi-trien-khai-trong-nam-2023-430.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T12:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224786","title":"Hà Nội đã triển khai 6 mô hình phòng cháy, chữa cháy trong năm 2023","description":"Trước diễn biến tình hình cháy nổ ngày một phức tạp, để lại những hậu quả nghiêm trọng, trong năm 2023, Hà Nội đã triển khai đồng bộ 6 mô hình PCCC.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-da-trien-khai-6-mo-hinh-phong-chay-chua-chay-trong-nam-2023-2224786.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/ha-noi-da-trien-khai-6-mo-hinh-phong-chay-chua-chay-trong-nam-2023-567.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T12:01:46","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222982","title":"Thí điểm thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy tình nguyện","description":"Theo Quyết định 819/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sẽ thí điểm thành lập Đội PCCC tình nguyện.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thi-diem-thanh-lap-doi-phong-chay-chua-chay-tinh-nguyen-2222982.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/thi-diem-thanh-lap-doi-phong-chay-chua-chay-tinh-nguyen-528.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T11:54:14","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222973","title":"Đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng","description":"Thực tế đã ghi nhận một số vụ cháy tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, gây thiệt hại nghiêm trọng. Do đó, công tác PCCC tại các cơ sở này cần được chú trọng hơn.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dam-bao-cong-tac-phong-chay-chua-chay-tai-cac-co-so-ton-giao-tin-nguong-2222973.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/dam-bao-cong-tac-phong-chay-chua-chay-tai-cac-co-so-ton-giao-tin-nguong-524.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T11:52:44","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221969","title":"Hà Nội áp dụng nhiều mô hình PCCC sau những vụ cháy thương tâm","description":"Đứng trước những thách thức đặt ra ngày càng lớn trong công tác PCCC, Hà Nội đã triển khai nhiều mô hình PCCC để người dân có thể chủ động tham gia phát hiện, xử lý các vụ cháy.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-ap-dung-nhieu-mo-hinh-pccc-sau-nhung-vu-chay-thuong-tam-2221969.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/ha-noi-ap-dung-nhieu-mo-hinh-pccc-sau-nhung-vu-chay-thuong-tam-424.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T11:24:33","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224459","title":"Công an Hà Nội khuyến cáo đặc biệt về PCCC nhà ở trong ngõ nhỏ, hẻm sâu","description":"Nhiều vụ cháy trong các ngõ, hẻm sâu ở Hà Nội xảy ra vào thời điểm đêm tối và rạng sáng. Đây là những nơi lực lượng PCCC&CNCH khó tiếp cận, rất cần kỹ năng xử lý tại chỗ của người dân từ thời điểm ban đầu.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-an-ha-noi-khuyen-cao-dac-biet-ve-pccc-nha-o-trong-ngo-nho-hem-sau-2224459.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/cong-an-ha-noi-khuyen-cao-dac-biet-ve-pccc-nha-o-trong-ngo-nho-hem-sau-891.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T10:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225078","title":"Gia Lai đa dạng hóa các biện pháp tuyên truyền an toàn PCCC tới người dân","description":"Trong năm 2023, tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng các mô hình PCCC, qua đó, đã đón nhận những tín hiệu tích cực.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-lai-da-dang-hoa-cac-bien-phap-tuyen-truyen-an-toan-pccc-toi-nguoi-dan-2225078.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/gia-lai-da-dang-hoa-cac-bien-phap-tuyen-truyen-an-toan-pccc-toi-nguoi-dan-914.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T07:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222815","title":"Hà Nội đề xuất cấp chứng nhận huấn luyện PCCC cho tất cả đội viên dân phòng","description":"TP Hà Nội đề xuất 100% thành viên các đội dân phòng phải được huấn luyện và cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC theo quy định, đồng thời hằng năm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng định kỳ.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-de-xuat-cap-chung-nhan-huan-luyen-pccc-cho-tat-ca-doi-vien-dan-phong-2222815.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-de-xuat-cap-chung-nhan-huan-luyen-pccc-cho-tat-ca-doi-vien-dan-phong-871.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T06:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225107","title":"Công an Hà Nội tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho 3.205 Công an xã","description":"Công an Hà Nội tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH chuyên sâu cho 3.205 chỉ huy, cán bộ Công an cấp xã hiện đang được phân công thực hiện công tác kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-an-ha-noi-tap-huan-nghiep-vu-phong-chay-chua-chay-cho-3-205-cong-an-xa-2225107.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/cong-an-ha-noi-tap-huan-nghiep-vu-phong-chay-chua-chay-cho-3205-cong-an-xa-926.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T22:54:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225085","title":"Bộ NNN&PTNT cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở nhiều nơi","description":"Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn yêu cầu các địa phương chủ động triển khai các biện pháp cấp bách để phòng cháy, chữa cháy rừng.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-nnn-ptnt-canh-bao-nguy-co-chay-rung-o-nhieu-noi-2225085.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/bo-nnnptnt-canh-bao-nguy-co-chay-rung-o-nhieu-noi-922.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T21:43:22","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223954","title":"Bình Phước: Quyết tâm phòng chống tội phạm đa dạng sinh học","description":"Thời gian qua, Bình Phước đã có nhiều cá nhân tự nguyện giao nộp lại cho lực lượng kiểm lâm khi phát hiện động vật hoang dã tại rẫy, vườn nhà.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/binh-phuoc-quyet-tam-phong-chong-toi-pham-da-dang-sinh-hoc-2223954.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/binh-phuoc-quyet-tam-phong-chong-toi-pham-da-dang-sinh-hoc-745.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T19:26:47","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223388","title":"Thừa Thiên Huế: Tăng cường kiểm soát tội phạm đa dạng sinh học","description":"Trong vòng 9 tháng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đã thu được 4.690 bẫy động vật rừng và 242 cá thể động vật rừng.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thua-thien-hue-tang-cuong-kiem-soat-toi-pham-da-dang-sinh-hoc-2223388.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/thua-thien-hue-tang-cuong-kiem-soat-toi-pham-da-dang-sinh-hoc-714.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T19:12:27","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224280","title":"Bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng","description":"Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng là kỳ quan thiên nhiên thế giới với hệ sinh cảnh phong phú, công tác bảo tồn luôn được ưu tiên hàng đầu.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bao-ton-da-dang-sinh-hoc-tai-vuon-quoc-gia-phong-nha-ke-bang-2224280.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/bao-ton-da-dang-sinh-hoc-tai-vuon-quoc-gia-phong-nha-ke-bang-708.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T18:59:45","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221850","title":"Người dân góp tiền xây dựng mô hình 'xe chữa cháy cơ sở'","description":"2.000 hộ dân và hơn 20 tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Sơn Dương (Tuyên Quang) đã đóng góp kinh phí trên 300 triệu đồng để mua sắm, xây dựng mô hình \"xe chữa cháy cơ sở\".","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-gop-tien-xay-dung-mo-hinh-xe-chua-chay-co-so-2221850.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/nguoi-dan-gop-tien-xay-dung-mo-hinh-xe-chua-chay-co-so-1039.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T17:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225139","title":"Đắk Lắk: Điểm nóng về mua bán động vật hoang dã","description":"Đắk Lắk có diện tích rừng lớn, đa dạng sinh học phong phú nên tình trạng mua bán động vật hoang dã tại đây cũng xảy ra phổ biến.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dak-lak-diem-nong-ve-mua-ban-dong-vat-hoang-da-2225139.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/dak-lak-diem-nong-ve-mua-ban-dong-vat-hoang-da-537.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T17:13:13","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225286","title":"Thanh Hóa đẩy mạnh bảo tồn, ngăn chặn tội phạm đa dạng sinh học","description":"Thanh Hóa đưa ra mục tiêu chung bảo tồn đa dạng sinh học kết hợp với các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa và tăng cường hợp tác quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-hoa-day-manh-bao-ton-ngan-chan-toi-pham-da-dang-sinh-hoc-2225286.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/thanh-hoa-day-manh-bao-ton-ngan-chan-toi-pham-da-dang-sinh-hoc-534.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T17:10:34","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221825","title":"Giải pháp phòng cháy, chữa cháy cho chợ và trung tâm thương mại","description":"Chợ và trung tâm thương mại là những nơi có lưu lượng hàng hóa lớn, tập trung đông người, do đó, khi có các sự cố hỏa hoạn sẽ để lại những hậu quả rất lớn.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giai-phap-phong-chay-chua-chay-cho-cho-va-trung-tam-thuong-mai-2221825.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/giai-phap-phong-chay-chua-chay-cho-cho-va-trung-tam-thuong-mai-1036.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T15:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219768","title":"Cảnh sát PCCC khuyến cáo 'nóng' từ những vụ cháy nghiêm trọng do hàn xì","description":"Trong những năm qua, trên địa bàn cả nước đã ghi nhận những vụ cháy, nổ liên quan đến hàn xì, để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/canh-sat-pccc-khuyen-cao-nong-tu-nhung-vu-chay-nghiem-trong-do-han-xi-2219768.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/canh-sat-pccc-khuyen-cao-nong-tu-nhung-vu-chay-nghiem-trong-do-han-xi-1032.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T14:46:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222454","title":"Tình hình cháy nổ ở Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp","description":"Theo đánh giá của UBND TP Hà Nội, trong những năm qua, tình hình cháy, nổ trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng tập trung nhiều là nhà hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tinh-hinh-chay-no-o-ha-noi-van-dien-bien-phuc-tap-2222454.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/tinh-hinh-chay-no-o-ha-noi-van-dien-bien-phuc-tap-1029.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T11:38:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222049","title":"4 nguyên tắc vàng cần nhớ khi bị mắc kẹt trong thang máy","description":"Những sự cố thang máy tại các chung cư, nhà cao tầng ngày càng trở nên phổ biến và đã có vụ để lại hậu quả đáng tiếc về người. Cơ quan chức năng khuyến cáo 4 nguyên tắc vàng cần nhớ khi mắc kẹt trong thang máy.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/4-nguyen-tac-vang-can-nho-khi-bi-mac-ket-trong-thang-may-2222049.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/4-nguyen-tac-vang-can-nho-khi-bi-mac-ket-trong-thang-may-1043.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T10:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa