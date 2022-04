Làng mạc Nga bị pháo kích, giao tranh ác liệt ở Mariupol

Theo hãng tin RT, thông báo của ông Gladkov trên Telegram viết, làng Golovchino, cách biên giới Ukraine 10km đã trở thành mục tiêu của các lực lượng Ukraine. Vụ pháo kích ảnh hưởng tới 30 tòa nhà dân cư trong ngôi làng có hơn 4.700 dân. Hiện, toàn bộ mức độ thiệt hại đang được đánh giá.

Mảnh đạn pháo còn sót lại trên mặt đất ở làng Nga. Ảnh: RT

Giới chức Nga cho biết, một số khu vực ở Belgorod và Bryansk ở vùng biên giới của Nga đã hứng chịu hỏa lực của Ukraine trong vài tuần qua. Vụ việc tồi tệ nhất diễn ra vào tuần trước ở Klimovo, vùng Bryansk, có 8 người gồm cả một bé trai 2 tuổi và người mẹ đang mang bầu của bé bị thương. Nga cho biết, hai trực thăng tấn công của Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga.

Kiev không xác nhận hay phủ nhận sự liên quan tới các vụ việc này. Tuy nhiên, Moscow đã đáp trả bằng cách gia tăng các cuộc không kích bằng tên lửa vào các mục tiêu quân sự bên trong Ukraine. Nga cảnh báo, sẽ tấn công các trung tâm ra quyết định, gồm cả Kiev, nếu các vụ tấn công ở lãnh thổ Nga tiếp diễn.

Trận chiến ác liệt ở Mariupol

Hiện, lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn đang cố tấn công nhà máy luyện kim Azovstal ở thành phố Mariupol, Ukraine để "giải phóng" cơ sở này càng sớm càng tốt. Hãng tin RIA dẫn lời phát ngôn viên lực lượng ly khai Eduard Basurin và một thành viên khác là Denis Pushilin vừa cho biết.

Thành phố Mariupol. Ảnh: Reuters

Nhà máy Azovstal là một trong những khu vực cuối cùng chịu sự kiểm soát của Ukraine tại Mariupol. Theo tin từ Tiểu đoàn Azov của Ukraine, hiện còn nhiều trẻ em và phụ nữ đang trú ẩn ở dưới tầng hầm của nhà máy này.

Trước đó, chỉ huy Tiểu đoàn Azov cho biết, ngày 18/4, Nga bắt đầu thả bom phá boongke xuống một nhà máy thép ở Mariupol, nơi quân Ukraine từ chối hạ vũ khí. Nga ước tính khoảng 2.500 lính Ukraine và 400 lính đánh thuê nước ngoài đang ẩn nấp trong khu vực này. Ukraine ước tính, 21.000 người ở Mariupol đã thiệt mạng.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết, hôm nay nước này và Nga không đạt được nhất trí về các tuyến đường sơ tán cho dân thường. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh giới chức Ukraine cảnh báo một trận chiến lớn ở Donbass đã bắt đầu.

Nga tấn công dọc theo trận tuyến dài gần 500km

Giới chức Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đang tấn công dọc theo một trận tuyến dài khoảng 480km. Họ cho biết, các lực lượng của Tổng thống Nga Putin đã tăng cường các cuộc tấn công ở vùng Luhansk và Donetsk, cả hai đều thuộc Donbass, cũng như khu vực Zaporizhzhia.

Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Ukraine nói: "Lực lượng chiếm đóng muốn phá vỡ hệ thống phòng thủ của chúng tôi. May mắn thay, quân đội của chúng tôi vẫn đang cầm cự. Quân Nga chỉ đi qua hai nơi là thành phố Kremina và một thị trấn nhỏ khác. Chúng tôi sẽ không từ bỏ bất kỳ lãnh thổ nào".

Nga cũng đã oanh tạc thiên đường an toàn Lviv và vô số mục tiêu khác trên khắp Ukraine nhằm hạ gục hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Hãng tin CNN dẫn lời trưởng cố vấn ngoại giao của Tổng thống Ukraine là Ihor Zhovka nói, không còn một nơi nào, dù là thành phố, thị trấn hay làng mạc ở Ukraine còn an toàn sau khi Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa ở Lviv. Trước đây, thành phố này được coi là thiên đường an toàn do gần biên giới giữa Ukraine và Ba Lan.

Moscow cho biết, tên lửa của nước này đã tấn công hơn 20 mục tiêu quân sự, gồm cả kho vũ khí, trụ sở chỉ huy, các nhóm quân và xe cộ của Ukraine.

Tuy nhiên, theo AP, các tuyên bố này chưa thể kiểm chứng.

Hoài Linh