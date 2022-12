Lịch thi đấu World Cup 2022 giờ Việt Nam mới nhất: Nóng bỏng vòng tứ kết

Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2022

Ngày Giờ STT Đội Tỷ số Đội Trực tiếp 09/12 22h00 TK 1 Croatia ?-? Brazil VTV2, VTVCần Thơ 10/12 02h00 TK 2 Hà Lan ?-? Argentina VTV3, VTVCần Thơ 10/12 22h00 TK 3 Maroc ?-? Bồ Đào Nha VTV2, VTVCần Thơ 11/12 02h00 TK 4 Anh ?-? Pháp VTV3, VTVCần Thơ

Lịch thi đấu vòng bán kết World Cup 2022

Ngày Giờ STT Đội Tỷ số Đội Trực tiếp 14/12 02h00 BK 1 Thắng TK 2 ?-? Thắng TK 1 VTV3, VTVCần Thơ 15/12 02h00 BK 2 Thắng TK 4 ?-? Thắng TK 3 VTV3, VTVCần Thơ

Lịch thi đấu tranh hạng 3 World Cup 2022

Ngày Giờ Đội Tỷ số Đội Trực tiếp 17/12 22h00 Thua BK 1 Thua BK 2 VTV2, VTVCần Thơ

Lịch thi đấu chung kết World Cup 2022

Ngày Giờ Đội Tỷ số Đội Trực tiếp 18/12 02h00 Thắng BK 1 Thắng BK 2 VTV3, VTVCần Thơ

Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2022

Lịch thi đấu vòng bảng World Cup 2022

Lượt trận thứ nhất

Lượt trận thứ hai

Lượt trận thứ ba

World Cup 2022 đã kết thúc vòng 1/8 với bất ngờ lớn nhất là việc ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha để thua Maroc [r loạt luân lưu cân não, sau khi hai đội hòa nhau 0-0 trong 120 phút.

Nhánh đấu từ vòng knock-out World Cup 2022. Ảnh: Marca

Bốn cặp đấu của vòng tứ kết được xác định gồm: Croatia vs Brazil, Hà Lan vs Argentina, Maroc vs Bồ Đào Nha và Anh vs Pháp.

Theo lịch, vòng tứ kết World Cup 2022 vẫn diễn vào hai khung giờ 22h và 2h (giờ Việt Nam), từ ngày 9/12 đến 11/12, với cặp đấu mở màn là cuộc đối đầu giữa Croatia vs Brazil.

4 cặp đấu vòng tứ kết World Cup 2022. Ảnh: FIFA

Những hình ảnh, video clip về không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tình sẽ được cập nhận liên tục trên Báo VietNamNet.

Toàn bộ 64 trận đấu của FIFA World Cup 2022 được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV2, VTV3, VTV5, VTV Cần Thơ và ứng dụng VTVGo.

Ngoài ra, khán giả cũng có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn 64 trận đấu của World Cup 2022 trên các kênh sóng của truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab).

VCK World Cup 2022 diễn ra vào mùa Đông thay vì mùa Hè như thường lệ

Đây là lần đầu tiên một kỳ World Cup được tổ chức vào mùa Đông. Đây cũng là lần thứ hai trong lịch sử, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức ở châu Á. Trước đó, lần đầu tiên là World Cup 2002 diễn ra cách đây 20 năm, tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Sở dĩ World Cup 2022 phải tổ chức vào mùa Đông vì nhiệt độ mùa Hè ở Qatar khá cao, không thích hợp để tổ chức các trận đấu bóng đá. Vì vậy, nhiều giải đấu trên thế giới sẽ phải điều chỉnh lịch để các ĐTQG tham dự VCK World Cup 2022.

Đội chủ nhà Qatar sẽ đá trận mở màn vào lúc 23h00 ngày 20/11 tại SVĐ Al Bayt (Al khor). Với sức chứa 60 nghìn chỗ ngồi, đây là một trong những SVĐ mới được Qatar xây dựng cho VCK World Cup 2022.

Một trong những thông tin đáng chú ý nhất được FIFA công bố là thời gian diễn ra các trận đấu của VCK World Cup 2022. Cụ thể, các trận vòng bảng sẽ diễn ra vào 4 khung giờ địa phương là 13h00, 16h00, 19h00 và 22h00. Theo giờ Việt Nam, các trận đấu sẽ diễn ra vào 17h00, 20h00, 23h00 và 02h00. Đây là khung giờ đẹp với khán giả Việt Nam.

Bắt đầu từ vòng knock-out (bắt đầu từ vòng 1/8), World Cup 2022 sẽ chuyển sang 2 khung giờ mới là 22h00 và 02h00 (theo giờ Việt Nam). Trận chung kết diễn ra vào lúc 22h00 ngày 18/12 trên sân vận động Lusail Iconic với sức chứa 80.000 chỗ ngồi

Vòng bảng World Cup 2022 dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 12 ngày, mỗi ngày sẽ có khoảng 4 trận đấu diễn ra.

8 bảng thi đấu World Cup 2022:

Bảng A: Qatar, Ecuador, Senegal, Hà Lan

Bảng B: Anh, Iran, Mỹ, Xứ Wales

Bảng C: Argentina, Saudi Arabia, Mexico, Ba Lan

Bảng D: Pháp, Australia, Đan Mạch, Tunisia

Bảng E: Tây Ban Nha, Costa Rica, Đức, Nhật Bản

Bảng F: Bỉ, Canada, Ma-rốc, Croatia

Bảng G: Brazil, Serbia, Thụy Sĩ, Cameroon

Bảng H: Bồ Đào Nha, Ghana, Uruguay, Hàn Quốc

