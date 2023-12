Binh lính Ukraine. Ảnh: NY Times

Tờ The New York Times đưa tin, do thất vọng trước những báo cáo tích cực từ các quan chức Ukraine, những người lính nước này đã quyết định phá vỡ im lặng.

Một lính thủy đánh bộ Ukraine tên là Maksym đã kể lại cuộc giao tranh chết chóc diễn ra ở bờ đông của sông Dnipro như sau: "Ban đêm, chúng tôi ngồi dưới nước và bị mọi thứ bắn vào. Đồng đội của tôi chết trước mắt tôi".

Trong 2 tháng qua, lực lượng lính thủy đánh bộ Ukraine đã dẫn đầu cuộc tấn công qua sông Dnipro tại Kherson nhằm giành lại phần lãnh thổ đang chịu sự kiểm soát của quân Nga. Hoạt động này là nỗ lực mới nhất trong chiến dịch phản công yếu ớt của Ukraine nhằm chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga ở phía nam và lật ngược tình thế cuộc xung đột.

Một số binh sĩ và lính thủy đánh bộ tham gia vượt sông chỉ nêu tên hoặc xin giấu tên vì lý do an ninh đã nói chuyện với các nhà báo về lo ngại thương vong cao và những gì họ cho là sự lạc quan thái quá của các quan chức Ukraine về tiến trình cuộc tấn công.

Một trong những cuộc giao tranh ác liệt nhất diễn ra ở làng Krynky, trên bờ phía đông, cách thành phố Kherson 32km về phía thượng nguồn, nơi quân đội Ukraina đã kiểm soát một dải hẹp các ngôi nhà của ngư dân - nơi duy nhất mà họ có thể thiết lập được một chỗ đứng vững chắc.

Tuy nhiên, những thước phim về khu vực này do máy quay không người lái ghi lại đã xác minh lời kể của các binh sĩ về những cuộc không kích dữ dội của quân Nga. Nhà cửa ở đây bị phá hủy, bờ sông trở thành đống bùn nhão và cây gãy vụn.

Oleksiy, một người lính Ukraine giàu kinh nghiệm từng chiến đấu ở Krynky hồi tháng 10 và kể từ đó đã nhiều lần giúp những người bị thương sơ tán cho biết: "Lực lượng lính thủy đánh bộ chưa thể giành được vị trí nào ở bờ đông. Không có cái gọi là trạm hay vị trí quan sát. Không thể có chỗ đứng ở đó, không di chuyển thiết bị tới đó được. Hoạt động đó không phải là một cuộc chiến sinh tồn. Đó là sứ mệnh liều chết".

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, họ chưa thể bình luận ngay về các cáo buộc của binh sĩ nhưng sẽ có phản hồi trong thời gian thích hợp.