Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng, cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra chiều nay (14/6).

Cụ thể hơn, ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) cho hay, đối với các công trình nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ (hay được gọi là chung cư mini) có quy mô cao từ 7 tầng trở lên (hoặc có chiều cao phòng cháy chữa cháy (PCCC) từ 25m trở lên) sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của QCVN 06:2022/BXD cùng sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD do Bộ Xây dựng và Bộ công an phối hợp biên soạn đã được ban hành vào tháng 10/2023.

Còn đối với các công trình chung cư mini có quy mô dưới 7 tầng (hoặc có chiều cao PCCC dưới 25m), thuộc phạm vi điều chỉnh của TCVN Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế, do Bộ Xây dựng và Bộ công an phối hợp biên soạn.

“Tiêu chuẩn này đang được Bộ Khoa học Công nghệ (KHCN) thẩm định lần 2. Trong đó có quy định chung và quy định chi tiết cho các công trình nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ dưới 7 tầng xây mới, hay cải tạo, chuyển đổi công năng, thay đổi mục đích sử dụng, kinh doanh hỗn hợp phải áp dụng quy chuẩn này. Đặc biệt đối với vấn đề an toàn phòng cháy” – ông Ngọc Anh nói.

Bộ Xây dựng họp báo chiều 14/6 (Ảnh: Hồng Khanh)

Nêu vấn đề trong vụ cháy nhà trọ kết hợp kinh doanh, sửa chữa xe máy điện ở đường Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) làm 14 người chết xảy ra ngày 24/5, ghi nhận trực tiếp tại hiện trường, ông Ngọc Anh đánh giá, ngôi nhà có 3 tầng rất đơn giản. Nếu tuân thủ về an toàn PCCC thì không có yêu cầu gì cao nhưng toàn bộ sân để thoát khói lại bị bao kín bằng mái tôn. Khi cháy khói bốc lên, không thoát được rồi chui vào các căn phòng khiến nhiều người bị ngạt khói.

"Xây nhà riêng lẻ đối với hộ gia đình 5-7 người ở thì đơn giản. Nhưng khi nhà ở riêng lẻ xây lên rồi cho thuê, có từ 15-20 người vào ở thì phải có yêu cầu khác, cụ thể. Đã kinh doanh thì phải đảm bảo yêu cầu rất chặt chẽ, tránh trường hợp như cháy nhà trọ ở Hà Nội vừa qua. Đối tượng áp dụng của tiêu chuẩn này rất rộng, có thể lên tới hàng triệu nhà ở riêng lẻ. Đối với nhà ở riêng lẻ khi chuyển đổi mục đích hoặc kinh doanh hỗn hợp sẽ phải áp dụng tiêu chuẩn mới. Các yêu cầu về báo cháy, báo khói cần phải thực hiện nghiêm túc” – ông Ngọc Anh nhấn mạnh.

Đối với các chung cư mini hiện hữu đã xây dựng cách đây nhiều năm, ông Ngọc Anh cho biết, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Công an, Cảnh sát PCCC Hà Nội, Cảnh sát PCCC TP.HCM, đã ban hành tài liệu tham khảo hướng dẫn nâng cao an toàn cháy đối với công trình hiện hữu này vào giữa tháng 5.

Trong đó nêu và hướng dẫn một số giải pháp kỹ thuật trên cơ sở các nguyên tắc an toàn cháy cơ bản để giải quyết bổ sung một số giải pháp nhằm đảm bảo hơn về an toàn cháy cho người và các công trình hiện hữu chưa đảm bảo các điều kiện về an toàn cháy như: đường thoát nạn, ngăn chặn cháy lan, báo cháy…

Các chung cư mini hiện hữu, căn cứ tình hình thực tiễn có thể sử dụng tài liệu này để cải tạo, bổ sung các giải pháp kỹ thuật về an toàn cháy.

Thông tin tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết thêm, về việc tăng cường công tác quản lý, trật tự xây dựng đối với chung cư mini, thời gian qua, Bộ Xây dựng đã thành lập các đoàn thanh tra tiến hành thanh tra tại Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương. Bộ đang hoàn thiện kết luận thanh tra theo quy định.

Chung cư, hàng quán Hà Nội bị đình chỉ 'như không': Truy trách nhiệm giám sát thực thi UBND quận Cầu Giấy đề nghị xem xét dừng cấp điện tại các cơ sở đã có lệnh đình chỉ. Trong khi đó, luật sư cho rằng cần chỉ rõ trách nhiệm với chủ đầu tư lẫn cơ quan quản lý khi để công trình bị đình chỉ vì vi phạm phòng cháy nhưng vẫn hoạt động.

Từ vụ cháy nhà trọ 14 người chết, lộ diện nhiều chung cư cao cấp ở Hà Nội đã bị đình chỉ Trong số 78 cơ sở vi phạm PCCC bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội), có nhiều công trình cao tầng, nhà chung cư như Tòa The Nine, Tràng An Complex, Watermark, Discovery...