Tràng An Complex là một trong những địa chỉ không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy (PCCC), bị tạm đình chỉ, đình chỉ, yêu cầu dừng hoạt động. Cụ thể, các hạng mục vi phạm PCCC bị tạm đình chỉ, đình chỉ như tại tầng 4, tầng 6 tòa HH.



Tòa nhà hỗn hợp AZ Lâm Viên Complex (107A đường Nguyễn Phong Sắc) cũng nằm trong danh sách bị đình chỉ hoạt động toàn bộ công trình. Tuy nhiên theo ghi nhận, sáng 29/5 tòa nhà này vẫn hoạt động bình thường.

Đây là tòa nhà kết hợp văn phòng và chung cư. Dưới sảnh tầng 1, quán cafe, văn phòng làm việc vẫn đông đúc người ra vào.

Hộ kinh doanh Đào Thị Kim Thanh số 9C, ngõ 181 Xuân Thuỷ, Dịch Vọng Hậu bị đình chỉ toàn bộ công trình. Trong sáng 29/5, địa điểm này không có dấu hiệu của việc ngừng hoạt động. Dưới tầng 1, quán cafe, cửa hàng giặt là, photocopy vẫn đón khách.

Trao đổi qua điện thoại, chủ tòa nhà cho biết, phía trên là khu vực kinh doanh phòng ở cho thuê, chủ nhà vẫn giới thiệu, hiện vẫn nhận khách như bình thường. Thậm chí cơ sở này đang đắt khách, chỉ còn 1 phòng chờ cho thuê duy nhất.

Cơ sở karaoke số 194 Trần Duy Hưng cũng có mặt trong danh sách bị đình chỉ. Tuy nhiên, khi được hỏi về đặt phòng hát, nhân viên qua hotline vẫn giới thiệu quán nằm tại mặt đường lớn, có cầu thang bên trong và bên ngoài đầy đủ, đảm bảo an toàn PCCC.

Tòa nhà 222 Dương Đình Nghệ nằm trong danh sách đình chỉ hoạt động nêu trên nhưng các văn phòng tại đây vẫn có dấu hiệu hoạt động bình thường.

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thùy, số 46 phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu bị đình chỉ toàn bộ công trình do vi phạm an toàn về PCCC.

Nhưng thực tế, tại địa chỉ này hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra. Không hề có biển báo nghỉ hoặc barie, rào chắn...

UBND quận Cầu Giấy đã phát hiện 78 công trình trên địa bàn không đảm bảo các điều kiện về PCCC bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động. Các cơ sở này nằm ở 7 phường: Quan Hoa, Yên Hòa, Trung Hòa, Mai Dịch, Dịch Vọng Hậu, Nghĩa Đô, Dịch Vọng. Trong đó có nhiều quán karaoke, khách sạn, tòa nhà chung cư, văn phòng lớn: Tràng An Complex tại số 1 Phùng Chí Kiên, The Nine tại số 9 Phạm Văn Đồng, tòa Luxury số 59 Võ Chí Công...

Trong danh sách 78 công trình vi phạm PCCC trên địa bàn quận Cầu Giấy còn có tòa Discovery tại số 302 Cầu Giấy (phường Dịch Vọng), do CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Cầu Giấy làm chủ đầu tư. Theo cơ quan chức năng, khu vực các tầng căn hộ tháp B, khu vực các tầng hầm; khu vực khối đế và tháp A của dự án bị cơ quan chức năng tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động và bị xử phạt 80 triệu đồng.