Miền Bắc sắp đón đợt mưa diện rộng từ giữa tuần tới

Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 17 và 18/7, ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

Chỉ số tia UV trên cả nước ở ngưỡng gây hại rất cao. Người ra đường được khuyến cáo bôi kem chống nắng, mặc áo chống nắng, đeo kính râm, đội mũ rộng vành, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.

Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ còn duy trì đến khoảng ngày 19/7 sau có xu hướng giảm dần. Trung Bộ nắng nóng còn có khả năng kéo dài đến ngày 20/7.

Bắc Bộ từ chiều tối và đêm 19-22/7 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 20-23/7 chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trung Bộ từ đêm 20-23/7 chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn có thể xuất hiện nhưng không gay gắt và kéo dài. Trạng thái này khả năng tập trung nhiều hơn trong khoảng cuối tháng 7 và đầu tháng 8.

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc phải hứng chịu nắng nóng trong 2-3 ngày tới trước khi đón đợt mưa mới. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Còn ở nam Trung Bộ, Tây Nguyên không có nắng nóng, chiều tối có mưa giông nhiệt ở nhiều nơi. Với Nam Bộ hôm nay có 2 trạng thái thời tiết, từ giờ đến 15h toàn miền có nắng với mức nhiệt 30-33 độ C, chiều tối có mưa giông ở hầu khắp vùng.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 20-24/7, chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to.

Về tình hình mưa bão, mùa bão năm nay được nhận định đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Đến nay, Biển Đông ghi nhận một cơn bão (bão CHABA). Dù đến muộn nhưng mùa bão năm nay được nhận định phức tạp, khó lường do tác động của trạng thái La Nina còn duy trì đến hết năm 2022.

Theo nhận định, từ nay đến hết năm, Biển Đông có khoảng 9-11 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng từ 4-6 cơn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Dự báo gần nhất cho thấy, từ nay đến khoảng 10/8, trên Biển Đông có thể đón 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới.

Cũng do tác động của La Nina, từ tháng 10-11, khu vực ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên nguy cơ cao xảy ra mưa lớn dồn dập. Kịch bản bão chồng bão, mưa chồng mưa, lũ chồng lũ như năm 2020 có thể tái diễn, kéo theo đó là nguy cơ ngập úng, sạt lở đất.

Không khí lạnh năm nay khả năng hoạt động sớm và nền nhiệt độ các tháng đầu mùa đông ở miền Bắc được dự báo thấp hơn so với cùng kỳ nhiều năm.