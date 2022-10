Mỹ giáng thêm đòn trừng phạt Nga, Ukraine nộp đơn xin gia nhập NATO

“Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) trực thuộc Bộ Thương mại Mỹ đã liệt 14 cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, 3 nhà lãnh đạo quan trọng trong cấu trúc tài chính, người thân của một số quan chức cấp cao và 278 nhà lập pháp Nga vì có liên quan tới các cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp về việc sáp nhập bốn tỉnh Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, Luhansk thuộc miền đông và nam của Ukraine vào Nga”, thông cáo từ Bộ Thương mại Mỹ nêu rõ.

“Bộ Tài chính và Chính phủ Mỹ đang thực hiện biện pháp mạnh hơn nữa nhằm làm suy yếu tổ hợp công nghiệp quốc phòng và xói mòn năng lực tác chiến của Nga trong cuộc xung đột với Ukraine”, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Janet L. Yellen cho hay.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Janet L. Yellen. Ảnh: AP

Bà Yellen tuyên bố OFAC thuộc Bộ Tài chính Mỹ, chính quyền Washington cùng các quốc gia đồng minh sẽ “không chần chừ trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhằm các cá nhân hay tập đoàn nào trong và ngoài nước Nga có dính líu tới cuộc xung đột và những cuộc trưng cầu dân ý ở Ukraine”.

“OFAC sẽ tận dụng mọi khả năng để áp trừng phạt vào các thực thế hay cá nhân cung cấp sự hỗ trợ về tài chính và chính trị cho chính quyền Moscow trong nỗ lực sáp nhập những tỉnh có chủ quyền của Ukraine vào Nga, bất kể những đối tượng đó sinh sống trong hay ngoài nước Nga. Đồng thời, nhiều đối tượng thực hiện việc hỗ trợ kinh phí cho các cuộc trưng cầu dân ý cũng nằm trong diện bị áp lệnh trừng phạt”, bà Yellen nói thêm.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong một thông cáo sau đó nói rằng, có thể coi các lệnh trừng phạt mới “là lời cảnh báo của Mỹ và những nước thuộc Nhóm các quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất (G7) dành cho các cá nhân, thực thể hoặc quốc gia nào ủng hộ Nga về mặt tài chính và chính trị trong nỗ lực thay đổi hiện trạng lãnh thổ của Ukraine”.

Theo hãng tin The Guardian, động thái trên của Bộ Tài chính Mỹ được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh sáp nhập 4 tỉnh thuộc miền đông và nam của Ukraine vào Nga.

Ở một diễn biến khác, Nga đêm 30/9 (giờ New York) đã phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do Mỹ và Albania soạn thảo, nhằm lên án nước này sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine. “Liệu chúng tôi có thể xem xét và ủng hộ một nghị quyết như vậy không”, hãng tin The Guardian dẫn lời Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia nói.

Ukraine nộp đơn xin gia nhập NATO

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 30/6 cho biết, giới lãnh đạo Kiev đang thực hiện một bước đi mang tính quyết định tới “an ninh của toàn thể các quốc gia tự do, với việc nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) một cách nhanh chóng”.

“Cuộc họp giữa tôi và Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine vừa kết thúc, và chúng tôi đã đưa ra quyết định. Thứ nhất, chúng tôi sẽ hoàn thành quá trình củng cố sức mạnh của Ukraine, cũng như đẩy lui binh sĩ đối phương khỏi toàn bộ lãnh thổ của chúng tôi. Chỉ có như vậy thì nền hòa bình mới có thể khôi phục”, ông Zelensky nói.

Ông Zelensky trong cuộc họp với Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine. Ảnh: President.gov.ua

“Tiếp theo, Ukraine đã và sẽ vẫn là người nắm ưu thế trong những nỗ lực đàm phán. Chúng tôi luôn đề xuất với Nga về một thỏa thuận có những điều khoản chung sống bình đẳng, trung thực, đàng hoàng và công bằng. Chúng tôi sẵn sàng đối thoại với giới lãnh đạo Nga, nhưng không phải với Tổng thống Putin”, ông Zelensky nói thêm.

“Cuối cùng, chúng tôi có thể đảm bảo sự vững chắc biên giới của tất cả các quốc gia châu Âu. Chúng tôi đảm bảo rằng sẽ không còn ai dám mang xung đột tới cho châu lục này. Do vậy, chúng tôi đã thực hiện bước đi mang tính quyết định với việc ký đơn xin gia nhập NATO”, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Ông Zelensky (giữa), Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal và Chủ tịch Quốc hội Ruslan Stefanchuk cầm đơn xin gia nhập NATO hôm 30/6. Ảnh: President.gov.ua

Theo trang President.gov.ua, những tuyên bố trên được ông Zelensky đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sáp nhập 4 tỉnh Donetsk, Lugasnk, Zaporizhzhia và Kherson thuộc miền đông và nam Ukraine, đồng thời ký thỏa thuận với giới lãnh đạo thân Moscow ở các tỉnh trên.

Ông Biden bác việc Nga sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine

“Không còn nghi ngờ gì nữa, những hành động trên của Nga không mang tính pháp lý. Mỹ sẽ luôn tôn trọng đường biên giới được cộng đồng quốc tế công nhận của Ukraine. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ với các hỗ trợ quân sự và chính trị, trong đó bao gồm gói hỗ trợ an ninh trị giá 1,1 tỷ USD được công bố vài ngày trước”, trang web Nhà Trắng dẫn thông cáo của Tổng thống Mỹ Joe Biden, viết.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho Kiev những trang thiết bị cần thiết để giúp họ tự bảo vệ mình, cũng như kêu gọi cộng đồng quốc tế bác bỏ hành động sáp nhập của Nga và cùng nhau sát cánh với người dân Ukraine”, thông cáo viết thêm.