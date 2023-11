Các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Mỹ có nguy cơ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng trong tương lai.

Mỹ đang rốt ráo thực hiện các bước đi mới nhằm tăng cường an ninh cho các cơ sở hạ tầng trọng yếu trong bối cảnh gia tăng các mối đe dọa về an ninh mạng.

Sáng kiến ​​“Shields Ready”, được phát triển bởi các cơ quan trọng yếu của Mỹ trong lĩnh vực an ninh như Bộ An ninh Nội địa (DHS), Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng và An ninh mạng (CISA) và Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA), nhằm mục đích chuẩn bị cho những nguy cơ tiềm ẩn và cải thiện khả năng phục hồi của các quy trình, hệ thống và cơ sở vật chất hạ tầng trọng yếu nhất.

“Shields Ready” là thành tố bổ sung quan trọng cho chương trình “Shields Up” của CISA và chương trình “Ready” của FEMA hiện đang được triển khai.

“Shields Ready” gồm các biện pháp bao quát và mang tính chiến lược hơn, tập trung bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ gián đoạn có thể xảy ra, cũng như xây dựng năng lực phục hồi tốt hơn cho các hệ thống, cơ sở và quy trình ngay từ trước khi xảy ra khủng hoảng hoặc sự cố.

Trước mắt, trọng tâm của “Shields Ready” là chống lại các mối đe dọa an ninh mạng từ các quốc gia thù địch và các cuộc tấn công bằng mã độc.

Vào tháng 5/2023, nghiên cứu của công ty dịch vụ an ninh mạng Bridewell (Mỹ) đã tiết lộ sự gia tăng các mối đe dọa trên khắp nước Mỹ khi những kẻ tấn công khai thác yếu tố con người. Nghiên cứu chỉ ra rằng áp lực kinh tế và làm việc từ xa có thể làm gia tăng các mối đe dọa an ninh mạng, trong khi các tác nhân tiêu cực từ các quốc gia thù địch và các cuộc tấn công bằng mã độc tiếp tục gây ra rủi ro an ninh đáng kể.

Sáng kiến “Shields Ready” tập trung vào bốn nội dung chính, gồm: Xác định các hệ thống cơ sở hạ tầng trọng yếu và nắm bắt sự phụ thuộc của chúng vào các cơ sở hạ tầng khác; Phân tích các mối đe dọa có thể làm gián đoạn hoạt động của cơ sở hạ tầng trọng yếu, đánh giá các lỗ hổng và thiệt hại tiềm ẩn; Xây dựng kế hoạch quản lý chiến lược để giảm thiểu rủi ro đã xác định, đồng thời tạo kế hoạch ứng phó và phục hồi để giải quyết nhanh chóng sự cố với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu; Nghiên cứu các hoạt động ứng phó và khắc phục sự cố thường xuyên trong điều kiện thực tế, điều chỉnh các kế hoạch chiến lược.

Jen Easterly - Giám đốc CISA, nhấn mạnh Mỹ cần phải có thêm các công cụ và nguồn lực đáng kể để ứng phó và phục hồi hiệu quả hoạt động của các hệ thống cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các mối đe dọa về an ninh mạng.

Trong khi đó, Bộ trưởng DHS Alejandro Mayorkas lưu ý rằng việc cộng tác với các đối tác và cung cấp cho họ các công cụ cần thiết sẽ cho phép DHS tăng cường sứ mệnh của mình trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và ứng phó với những thách thức ngày càng trở nên phức tạp.

(theo CSO)