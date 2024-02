Trả lời phỏng vấn tờ Globo của Brazil hôm 21/2, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố cả Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ Kiev đều không sẵn sàng chấm dứt tình trạng thù địch chống lại Moscow. Để hòa bình được duy trì ở Ukraine, ông nói giới lãnh đạo Ukraine phải quay trở lại trạng thái “trung lập, phi khối và phi hạt nhân”, cũng như chấp nhận “thực tế lãnh thổ mới”.

Theo ông Lavrov, khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine gần 2 năm trước, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga muốn tìm cách "phi quân sự hóa" ở Ukraine, và mục tiêu này cho đến nay vẫn không thay đổi.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở vùng Zaporizhzhia. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Nga nói thêm, chính nguyện vọng muốn gia nhập NATO của Ukraine là lý do khiến Nga triển khai chiến dịch quân sự. Ngoài ra, Điện Kremlin coi việc liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tiếp tục mở rộng hoạt động về phía đông là mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia.

Ông Lavrov cho biết, Nga sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao ở Ukraine. Tuy nhiên, “cả Kiev và phương Tây đều không có thiện chí chính trị để giải quyết xung đột”.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh giới lãnh đạo Ukraine và những người ủng hộ đang “tập trung vào việc thúc đẩy công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky”, tạo ra “tối hậu thư không thể chấp nhận được đối với Nga”. Ông Lavrov cũng cho biết, giới chức Ukraine và phương Tây đã thẳng thừng bác bỏ bất kỳ đề xuất nào khác để chấm dứt tình trạng thù địch. Do đó, “chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ được tiếp tục cho đến khi đạt được mục tiêu”, ông Lavrov nói.

Ngoài ra, ông Lavrov cũng hoài nghi về khả năng khôi phục quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU). Liên quan tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, ông cho biết cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đều coi Nga là “đối thủ và mối đe dọa”.

“Chúng tôi không ảo tưởng, chúng tôi không mong đợi con đường chống Nga của Mỹ sẽ thay đổi trong tương lai gần”, Ngoại trưởng Nga kết luận.