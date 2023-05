Đài RT trích dẫn thông cáo hôm nay (3/5) của FSB cho biết, nhân vật cầm đầu “nhóm khủng bố” của Kiev là Roman Mashovets, một sĩ quan thuộc cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR). Ông Mashovets hiện cũng là Phó Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo nhà chức trách Nga, Mashovets là cộng sự thân cận của giám đốc GUR Kirill Budanov và là người đã chiêu mộ 6 công dân Nga và Ukraine cho chiến dịch ở Crưm. Nhóm này được giao nhiệm vụ chuẩn bị tấn công các quan chức cấp cao ở vùng tự trị Crưm, bao gồm cả thị trưởng thành phố Yalta. Moscow cũng cáo buộc nhóm đã lên kế hoạch cho các hoạt động phá hoại cơ sở hạ tầng giao thông trong khu vực.

FSB khẳng định, các điệp viên Ukraine đã thiết lập một đường dây vận chuyển hàng lậu từ Bulgaria, qua Thổ Nhĩ Kỳ và Gruzia để có được chất nổ, kíp nổ, thiết bị theo dõi và các thiết bị khác. FSB đã thu giữ 5 thiết bị nổ tự chế, 6kg chất nổ dẻo do Anh sản xuất và các tang vật khác trong cuộc đột kích nơi ở của nhóm. Đoạn video do cơ quan này công bố cũng cho thấy một số quả lựu đạn được tìm thấy tại hiện trường.

Nhà chức trách Nga lưu ý, các chất nổ bị thu giữ lần này giống hệt tang vật trong vụ phá hoại đường sắt ở quận Bakhchisaray thuộc Crưm ngày 23/2.

Ông Zelensky bất ngờ công du Phần Lan

Theo CNN, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 3/5 đã có chuyến công du không báo trước đến Helsinki, Phần Lan để gặp Tổng thống nước chủ nhà Sauli Niinisto cũng như tham dự một hội nghị thượng đỉnh giữa các quốc gia Bắc Âu với Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky hội đàm với người đồng cấp Phần Lan Sauli Niinisto ở Helsinki ngày 3/5. Ảnh: Reuters

New Zealand công bố thêm hỗ trợ Kiev

Cùng ngày, Chính phủ New Zealand thông báo sẽ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Báo Guardian dẫn lời Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins cho biết sẽ kéo dài nhiệm vụ huấn luyện binh sĩ Ukraine gần London (Anh) của 95 quân nhân nước này thêm 1 năm, tới ngày 30/6/2024. Hai quân nhân trong số đó sẽ tham gia các chương trình đào tạo không quân do phương Tây dẫn đầu ở Ba Lan, nhưng sẽ không đến Ukraine.

Chính phủ New Zealand dự kiến sẽ chuyển hơn 5 triệu NZD (hơn 3,1 triệu USD) cho các sáng kiến khác nhau hỗ trợ Kiev, đồng thời áp các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào 18 thực thể và 9 cá nhân ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở nước láng giềng.