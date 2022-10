Nga thề đáp trả nếu phương Tây can thiệp sâu hơn tại Ukraine

Theo Reuters, trong ngày 11/10, Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra cảnh báo mới nhất đối với phương Tây, trong bối cảnh NATO và Washington cam kết tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine.

"Moscow sẽ không do dự trong việc thực hiện các biện pháp đáp trả sự can thiệp của phương Tây với chiến dịch đặc biệt. Chúng tôi cảnh báo và hi vọng Washington cùng với NATO nhận ra nguy cơ leo thang căng thẳng không kiểm soát", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói.

Đồng quan điểm với ông Ryabkov, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, việc phương Tây tăng cường hỗ trợ Ukraine sẽ làm tăng nguy cơ về một cuộc đụng độ giữa Nga và NATO.

Nga thực hiện nhiều cuộc tập kích nhằm trả đũa vụ sập cầu ở Crưm. Ảnh: SN

Trong ngày 10/10, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, quân sự và thông tin liên lạc của Ukraine. Đây là hành động đáp trả vụ sập cầu Kerch ở bán đảo Crưm.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định, "Ukraine không thể bị đe dọa và người dân sẽ càng đoàn kết hơn nữa". Kiev cũng tuyên bố sẽ khiến tiền tuyến trở nên "tàn khốc hơn" đối với lực lượng Nga.

Sau vụ các cuộc tập kích tên lửa của Nga, Đức đã thông báo chuyển giao hệ thống phòng không IRIS-T SLM cho Ukraine trong vài ngày tới. NATO cũng lên tiếng chỉ trích các cuộc tấn công của Nga, khẳng định "sẽ tiếp tục hỗ trợ những người dân Ukraine trong cuộc xung đột".

Về phía Mỹ, Tổng thống Biden đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Zelensky. Ông chủ Nhà Trắng cam kết sẽ cung cấp cho Ukraine những hệ thống phòng không tiên tiến.

Việt Dũng