Nga tố Ukraine phá đập Kherson, Kiev sẽ sơ tán dân nếu mất điện hoàn toàn

Hãng thông tấn quốc gia Tass của Nga dẫn lời một đại diện của Cơ quan chuyên trách các tình huống khẩn cấp của nước này cho hay, một tên lửa được phóng đi từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) do Mỹ chế tạo và chuyển giao cho Ukraine, đã nhắm trúng khóa của đập Nova Kakhovka và gây hư hỏng.

Ảnh vệ tinh cho thấy đập Nova Kakhovka ngăn nước trên sông Dnipro ở Kherson, miền nam Ukraine. Ảnh: Maxar

Quan chức trên cáo buộc đây là “một nỗ lực nhằm gây ra các điều kiện của một thảm họa nhân đạo" thông qua làm vỡ đập.

Bản tin của Tass không cung cấp bằng chứng cho cáo buộc trên. Reuters cho biết không thể xác minh ngay lập tức thông tin này.

Đập Nova Kakhovka ngăn nước ở thượng nguồn sông Dnipro tại Kherson có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong những tuần gần đây. Kể từ tháng 10, cả Nga và Ukraine liên tục cáo buộc nhau âm mưu phá vỡ đập nhằm gây ngập lụt hạ lưu, tàn phá xung quanh thành phố Kherson.

Các lực lượng Kiev đã giành được một số lợi thế trong chiến dịch phản kích ở Kherson. Phía Nga thông báo họ đang cho sơ tán cư dân địa phương tới nơi an toàn trước nguy cơ tiến công của quân Ukraine. Ngược lại, giới chức Ukraine cáo buộc động thái là cưỡng ép trục xuất, điều Moscow đã thẳng thừng bác bỏ.

Kiev chuẩn bị sơ tán dân thường nếu bị mất điện hoàn toàn

Theo báo New York Times, chính quyền thành phố Kiev đã bắt đầu lên kế hoạch sơ tán toàn bộ 3 triệu cư dân tại đây nếu thủ đô bị mất điện hoàn toàn.

Người dân Kiev xếp hàng chờ lấy nước sau khi nguồn cung cấp điện và nước của thành phố bị hư hỏng do trúng tên lửa Nga. Ảnh: NYT

Nhà chức trách Ukraine thống kê, 40% cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này, bao gồm cả ở Kiev, đã bị phá hủy hoặc hư hại do các cuộc tập kích của quân Nga. Cơ quan năng lượng quốc gia Ukraine hôm 5/11 thông báo sẽ tiếp tục cắt điện luân phiên ở 7 vùng nhằm giữ cho lưới điện không bị hư hỏng hoàn toàn.

Các công nhân ở Kiev đang thiết lập 1.000 nơi trú ẩn sưởi ấm và có thể tăng gấp đôi số lượng những điểm này cũng như các hầm trú ẩn, giữa lúc các kỹ sư cố gắng sửa chữa những trạm phát điện bị trúng bom.

New York Times trích dẫn lời Roman Tkachuk, lãnh đạo cơ quan an ninh của chính quyền thành phố Kiev giải thích: “Nếu không có điện, sẽ không có nước và hoạt động xử lý nước thải. Đó là lí do tại sao chính phủ và thành phố đang thực hiện tất cả các biện pháp có thể để bảo vệ hệ thống cung cấp điện của chúng tôi”.

Hiện tại, tình hình đang được kiểm soát. Song, ông Tkachuk lưu ý, nếu giới chức thành phố nhận được cảnh báo trước ít nhất 12 tiếng về nguy cơ hỏng lưới điện hoàn toàn, họ sẽ bắt đầu thông báo cho mọi người rời đi.

Tuấn Anh