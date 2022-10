Nga tuyên bố bắt giữ một công dân Ukraine âm mưu khủng bố

Hãng RT hôm nay (12/10) đưa tin, người đàn ông ngoài 50 tuổi này đã di chuyển từ Ukraine, qua Estonia rồi tới Nga. Theo FSB, khi đặt chân đến Nga, đối tượng đã lấy các phần của thiết bị nổ tự chế từ một kho chứa được các lực lượng đặc nhiệm Ukraine chuẩn bị trước.

Sau đó, đối tượng lắp ráp các bộ phận thành một quả bom tại một căn hộ thuê theo sự chỉ dẫn của một nhân viên tình báo chuyên về chất nổ. Theo mô tả, thiết bị này được phỏng theo đầu đạn tên lửa chống xe tăng và có lượng chất nổ tương đương 3kg TNT.

FSB cho biết, nghi phạm đã quan sát các nhà kho của một công ty hậu cần ở Bryansk, nơi hắn muốn đặt thiết bị nổ. Đối tượng sau đó đã bị lực lượng hành pháp Nga bắt giữ. Vùng Bryansk có chung biên giới với Ukraine.

Lực lượng hành pháp Nga đã công bố một video ghi lại khoảnh khắc bắt giữ nghi phạm. Đoạn video có ghi cả cảnh tháo dỡ quả bom.

Cơ quan an ninh Nga cho biết, nghi phạm đã rất hối hận về hành động của bản thân và đang hợp tác điều tra. FSB cho biết, đối tượng này do cơ quan an ninh SBU của Ukraine phái tới.