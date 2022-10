Ngân hàng Nhà nước bơm 60 nghìn tỷ đồng cho các tổ chức tín dụng

Trong phiên giao dịch đầu tuần 10/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bơm ra thêm gần 21.700 tỷ đồng với kỳ hạn dài hơn là 14 và 28 ngày, thay vì 7 ngày như thường thấy trước đó, lãi suất tương ứng là 5,5% và 5%.

Cụ thể, tổng cộng có 15 đơn vị tham gia vay gần 15.000 tỷ đồng từ NHNN với kỳ hạn 14 ngày và lãi suất 5,5%/năm. Bên cạnh đó 11 đơn vị vay 6.680 tỷ đồng với kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 5%/năm.

Cũng trong phiên giao dịch, NHNN dừng phát hành tín phiếu mới và không hút về đồng tiền nào.

Tính trong 6 phiên giao dịch qua, NHNN đã bơm 60 nghìn tỷ đồng cho các tổ chức tín dụng, trong khi không hút về đồng nào.

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 60.000 tỷ trong vài phiên qua. (Biểu đồ: M. Hà)

Như vậy, trái với xu hướng hút ròng mạnh tiền cả trăm nghìn tỷ đồng trong nửa cuối tháng 9/2022 để ổn định tỷ giá và kiểm soát lạm phát, NHNN đang bơm mạnh tiền ra để giải quyết căng thẳng thanh khoản trên hệ thống ngân hàng.

Lạm phát Việt Nam hiện thấp so với thế giới, ở mức 2,89% trong tháng 9 so với cùng kỳ, so với mức 9,1% của eurozone hay 8,3% tại Mỹ.

Tỷ giá đồng USD/VND khá ổn định cho dù đồng USD trên thị trường thế giới có xu hướng tăng trở lại. Sáng 11/10, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.451 VND, tăng 19 đồng so với phiên trước. Với biên độ +/-3%, mức giá trần USD được phép mua bán ở mức 24.154 VND.

Mặc dù vậy, USD trên hệ thống ngân hàng không có nhiều biến động. Vietcombank trong vài ngày gần đây niêm yết giá USD mua vào bán ra ở mức: 23.740 đồng và 24.020 đồng.

Thanh khoản trên thị trường được cải thiện. (Ảnh: Hoàng Hà)

Từ ngày 23/9, NHNN đã nâng lãi suất điều hành thêm khoảng 100 điểm cơ bản, với lãi suất tái chiết khấu từ 2,5% lên 3,5% và tái cấp vốn từ 4% lên 5%/năm.

Từ ngày 1/10, theo quy định mới, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn tại các ngân hàng được điều chỉnh từ 37% xuống còn 34%. Điều này đồng nghĩa với việc các ngân hàng cần thêm tiền để đảm ảo yêu cầu mới.

Gần đây lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng tăng nhanh, đa số lên trên ngưỡng 7%/năm và tại một số tổ chức tín dụng đã lên ngưỡng 8-9%/năm cho các kỳ hạn dài hoặc/và chứng chỉ tiền gửi.

Thanh khoản được cải thiện cho nên lãi suất trên thị trường liên ngân hàng hạ nhiệt.

Diễn biến lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng. (Biểu đồ: M.Hà)

Lãi suất qua đêm từ đỉnh 8,44% hôm 5/10 giảm xuống còn 6,61% hôm 7/10.

Lãi suất 9 tháng trên thị trường liên ngân hàng từ mức 8,8% hôm 6/10 xuống còn 7,74% hôm 7/10.

Dù vậy, đây vẫn là mức lãi suất rất cao trong nhiều năm qua.

Lãi suất trên cả thị trường 1 và 2 được dự báo có thể không căng thẳng nhưng khó giảm mạnh, khi thanh khoản trong hệ thống không còn dồi dào và mục tiêu chính của NHNN vẫn là ổn định tỷ giá, kiểm soát lạm phát. Dự trữ ngoại hối cũng giảm mạnh kể từ đầu năm do NHNN bán USD ra để bình ổn tỷ giá.