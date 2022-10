Người Việt Nam vẫn vẹn nguyên ký ức về bột mì, dầu ăn, sữa do Liên Hợp Quốc tài trợ

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Dự lễ kỷ niệm còn có các thành viên trong đoàn đại biểu LHQ, Đại sứ, Trưởng các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, vui mừng chào đón Tổng Thư ký LHQ thăm Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ, chuyến thăm của Tổng Thư ký đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập LHQ, tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh. Đây là sự kiện đối ngoại lớn của Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới về hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và LHQ.

Chủ tịch nước và Tổng Thư ký LHQ tham dự lễ kỷ niệm.

Chủ tịch nước cho biết, ngay từ những ngày đầu kiến quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư tới Chủ tịch Đại hội đồng và lãnh đạo các nước đề nghị công nhận nền độc lập của Việt Nam, bày tỏ mong muốn gia nhập và khẳng định sẵn sàng tham gia các công việc của LHQ. Kể từ đó, lớp lớp các thế hệ người Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để giữ vững nền độc lập theo chân lý “không có gì quý hơn độc lập tự do”, và đó cũng chính là giá trị cơ bản mà LHQ theo đuổi.

Ngày 20/9/1977, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 149 của LHQ, khởi đầu chặng đường lịch sử mới trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Chủ tịch nước, Việt Nam hồi sinh từ đổ nát của chiến tranh, thực hiện Đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, vươn lên trở thành quốc gia đang phát triển có nền kinh tế năng động, đạt mức thu nhập trung bình với Chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức cao. Việt Nam luôn là bạn, đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng Thư ký LHQ.

Dẫn câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và câu nói “Lúc hoạn nạn mới biết người bạn thực sự là ai”, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong những năm tháng gian khổ nhất, LHQ là kênh viện trợ đa phương duy nhất giúp Việt Nam tái thiết hạ tầng KTXH, ổn định cuộc sống của người dân.

"Trong tâm trí nhiều người Việt Nam hôm nay còn vẹn nguyên ký ức về những bao bột mì, những can dầu ăn, những hộp sữa bột, có in đậm tên của Chương trình Lương thực Thế giới (PAM/WFP), những chiếc ba lô của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) trên vai các em nhỏ tới trường ở vùng xa, hay hình ảnh các bác sỹ của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong những chương trình tiêm chủng mở rộng...", Chủ tịch nước bày tỏ.

Đặc biệt, gần đây, trong bão xoáy Covid-19 tàn phá, 62 triệu liều vắc xin quý báu, kịp thời của chương trình COVAX đã mang đến niềm tin và chạm đến trái tim của mỗi người dân Việt Nam về một LHQ thấm đượm giá trị nhân văn cao cả.

Chủ tịch nước phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Người đứng đầu Nhà nước bày tỏ, từ một nước tiếp nhận viện trợ nhân đạo, Việt Nam đã vươn lên trở thành đối tác tin cậy và trách nhiệm trên tất cả các lĩnh vực trụ cột của LHQ, thực hiện có hiệu quả nhiều Mục tiêu phát triển bền vững (SDG). Từ nước thiếu lương thực, Việt Nam ngày nay là nước xuất khẩu hàng đầu một số nông sản, góp phần bảo đảm an ninh lương thực tại khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước khẳng định: "Trong khả năng của mình, chúng tôi sẵn sàng tham gia cùng LHQ ứng phó với khủng hoảng lương thực hiện nay. Chúng tôi đã đi tiên phong trong các nỗ lực cải tổ hệ thống phát triển LHQ ở cấp quốc gia. Các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó có nhiều nữ quân nhân, đã có mặt tại các Phái bộ của LHQ tại Nam Sudan, CH Trung Phi và vùng Abyei".

Tại Hội đồng Bảo an và Hội đồng Nhân quyền LHQ, Việt Nam đã thúc đẩy chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh, tác động của biến đổi khí hậu đối với việc thụ hưởng quyền con người. Việt Nam vừa vinh dự được bầu vào Hội đồng Nhân quyền 2023-2025. Hiện nay, Việt Nam đang nỗ lực chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, hướng tới giảm phát thải bằng “0” vào 2050.

Lễ rước cờ Việt Nam và cờ Liên Hợp Quốc.

Tổng Thư ký LHQ chúc mừng 45 năm Việt Nam gia nhập LHQ.

Tổng Thư ký LHQ đã từng nói: “Thế giới đang đối mặt với thử thách khó khăn nhất kể từ khi LHQ được thành lập”, Chủ tịch nước cho rằng hơn bao giờ hết, "chúng ta kỳ vọng LHQ sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong quản trị toàn cầu, là hạt nhân kết nối đoàn kết quốc tế, là đầu mối điều phối các nỗ lực đa phương giúp củng cố hoà bình, an ninh và hợp tác phát triển, điều vì một thế giới không có chiến tranh, xung đột, bất công, nhân loại không còn đói nghèo, lạc hậu".

Hợp tác với LHQ luôn giữ vị trí quan trọng trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và có hiệu quả của Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam sẽ phấn đấu thực hiện hiệu quả những hoạt động hợp tác với LHQ, đóng góp xử lý các thách thức toàn cầu, phấn đấu vì hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới.

Tổng Thư ký LHQ phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Thư ký LHQ António Guterres cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ của Việt Nam đối với những nỗ lực của LHQ trong xử lý các thách thức toàn cầu trong 45 năm qua. Tổng Thư ký khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng của LHQ, đã có nhiều đóng góp thực chất và hiệu quả trong tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ và trên cương vị Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ.

Ông đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp này trong thời gian tới để thúc đẩy hòa bình, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trên thế giới.